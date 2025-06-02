Проведённая вчера украинской разведкой операция "Паутина" на территории России, в результате которой были выведены из строя 41 российский стратегический бомбардировщик, стала переломным моментом в российско-украинской войне. Всего за одну операцию Россия потеряла 34% своей стратегической авиации, которой угрожала всему миру. Уничтоженные Украиной самолёты – это ценные и дорогостоящие машины, доставшиеся России ещё со времён СССР. Эти бомбардировщики способны преодолевать до 12 тысяч километров и запускать ракеты дальностью до 3–4 тысяч километров, включая ракеты с ядерными боеголовками. В настоящее время Россия такие самолёты не производит и, вероятно, не может производить.

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Потеряв треть стратегической авиации всего за один день, Россия значительно ослабила свои позиции не только в войне с Украиной, но и в противостоянии с США и странами Европы. Её стратегическая сдерживающая мощь серьёзно подорвана.

После этой операции руководство США также будет вынуждено признать тот факт, что Россия — не настолько сильна, как считалось, а Украина — не так слаба, как предполагалось.

Ускоренно восстанавливающий свою уверенность и реальные военные возможности Европейский союз, а также Великобритания после этой операции станут ещё решительнее в поддержке Украины.

Нет сомнений в том, что Россия постарается отреагировать на операцию, нанесшую удар по её имиджу как государства. Однако лично я не верю, что у неё есть возможность дать адекватный ответ.

Потери России в этой операции не ограничиваются лишь уничтожением трети её стратегической авиации, стоимость которой оценивается примерно в 7 миллиардов долларов. Ещё более разрушительным ударом стала демонстрация неспособности российских вооружённых сил и разведки, а также крушение имиджа "второй армии мира".

Эта успешная операция Украины, несомненно, приведёт к упадку духа, недоверию, поиску виновных и взаимным обвинениям в российской армии и даже среди политического руководства.

На стороне Украины, напротив, возрастёт уверенность в себе и боевой дух. У её союзников также усилится вера в Украину и собственные силы.

Разумеется, одна, пусть и значимая операция не решит судьбу всей войны. Но несомненно, что этот успех стал мощным ударом по агрессору — России, её авторитарному режиму и даже по всему международному "клубу авторитарных лидеров". С этого момента начинается новый этап в российско-украинской войне. После такой операции принудить Украину к миру, противоречащему её национальным интересам, станет невозможно.