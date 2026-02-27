'Удалось защитить важные объекты': Зеленский объяснил, что изменилось в работе Воздушных сил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Премьер-министром подготовку стратегии восстановления и защиты энергетики. По его словам, документ планируют финализировать до 1 марта, после чего его утвердят и представят партнерам.

Об этом глава государства рассказал в своем обращении. Он отметил, что к реализации стратегии должны присоединиться Еврокомиссия, страны Европы, США, глобальный бизнес и украинские компании.

"Чтобы все могли присоединиться и работать вместе с нами, вместе с нашими людьми ради большей устойчивости и больших возможностей на следующую зиму", – отметил он.

Обновление подходов

Зеленский сообщил, что подробно обсудил с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку комплексного плана. Речь идет о восстановлении энергетики и усилении ее защиты на фоне возможных дальнейших российских ударов по инфраструктуре и городам.

Президент уточнил, что уже к 1 марта стратегию должны финализировать. После этого документ утвердят и предложат к совместной работе международным партнерам и бизнесу. Он подчеркнул, что координация с Европейской комиссией, странами Европы и Америкой является важной составляющей процесса.

Подготовка регионов

Глава государства отдельно остановился на роли регионов в подготовке к следующей зиме. Он отметил, что положительный опыт украинских городов и громад, которые проходят эту зиму лучше других, должен быть учтен в новой стратегии.

Зеленский рассчитывает на конкретные предложения от региональных властей. "Это ваша ответственность, и регионы должны быть реально подготовлены", – подчеркнул он. Президент также поблагодарил всех, кто работает на Украину и защищает государство и граждан.

– Российская оккупационная армия в ночь на 26 февраля запустила по нашей стране 420 ударных дронов и 39 ракет различных типов. Украинские воины ликвидировали 374 БпЛА и 32 ракеты.

– Были и разрушения, в частности жилой инфраструктуры. Спасательные работы проводились в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в Киеве.

