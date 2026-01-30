Удар был точным: появились данные о последствиях атаки на здание отдела внутренних дел в Чечне. Фото

В результате атаки в здании районного отдела внутренних дел, в Чеченской Республике Ичкерия, повреждена крыша и окна. Объект расположен в регионе, который россияне позиционируют как стабильный тыл.

Соответствующие повреждения зафиксировали представители военного движения украинцев и киргизских татар "Атеш". Фотографии партизаны обнародовали в Telegram-канале.

Агенты напоминают, что здание оказалось под атакой в начале декабря 2025 года. Повреждения, которые в результате этого, получило помещение, можно рассмотреть на фотографиях. В частности можно заметить повреждения крыши и частично выбитые окна.

"Чечня – регион, который Кремль и Кадыров годами выставляют как "полностью контролируемый тыл". Но даже здесь силовые объекты оказываются уязвимыми", – отмечают представители движения.

Напомним, 5 декабря в комплексе "Грозный-Сити" (г. Грозный, Чеченская Республика РФ) прогремел взрыв, предварительно, в результате попадания беспилотника по одному из небоскребов. Здание находится примерно в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова.

Также OBOZ.UA сообщал, в ночь на 2 декабря в Чеченской Республике Ичкерия прогремели взрывы. Как выяснилось впоследствии, под атаку попало место дислокации полка "Ахмат".

