Удар был удачным: появилось спутниковое фото поврежденной установки С-400 возле Евпатории

В сети появился снимок последствий удара по российской ПВО возле Евпатории во временно оккупированном Крыму. В результате атаки была повреждена установка С-400 российских оккупантов.

Фото опубликовало Радио Свободы. "Он (снимок, – ред.) сделан утром 14 сентября и подтверждает удар по позициям российского комплекса С-400 под Евпаторией в ночь на четверг", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США.

Отмечается, что по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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Как рассказали в спецслужбе, сначала дроны СБУ поразили "глаза" комплекса – радары и антенны. После выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф".

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

В минобороны РФ заявили, что около 05:30 по московскому времени "силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом".

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установителей помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей с наведением на них до 160 ракет.

Ее российские разработчики позиционировали как практически неуязвимую. Однако украинским воинам уже не в первый раз удалось уничтожить такую установку. В прошлый раз это произошло совсем недавно. 23 августа наши защитники уничтожили российскую ЗРС С-400 "Триумф" на территории Крыма. Была ликвидирована как сама установка, так и установленные на ней ракеты и находящийся рядом личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне устроили очередную истерику из-за новых взрывов во временно оккупированном Крыму. Россияне пожаловались, что над захваченным полуостровом свободно летают дроны, и выдвинули претензии министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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