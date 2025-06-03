Утром 3 июня Служба безопасности Украины в третий раз атаковала незаконно построенный в оккупированный Крым Керченский мост. На этот раз по нему "прилетело" не с неба: подрыв осуществили с помощью заранее заложенной у опор под водой взрывчатки.

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Объекту фетиша российского диктатора Владимира Путина удалось устоять, однако он может находиться в аварийном состоянии. Способна ли Украина "демонтировать" Крымский мост окончательно и в чем, кроме моральной сатисфакции, заключаются последствия этого шага, OBOZ.UA поинтересовался у искусственного интеллекта.

В отличие от российских пропагандистов, которые уже вовсю убеждают, что атака не имела последствий, а также от самих оккупантов, которые вообще о ней молчат, ChatGPT вероятность уничтожения этого сооружения не исключает.

Более того, по оценкам искусственного интеллекта, уничтожение Крымского моста могло бы иметь для Украины несколько важных стратегических, военных и символических последствий, хотя оно также связано с рисками.

В частности, оно принесло бы потенциальные выгоды для Украины. Уничтожение Крымского моста гарантированно нарушило бы российскую логистику. Ведь этот мост является ключевым элементом снабжения российских войск в Крыму и на юге Украины (особенно в Запорожской и Херсонской областях).

"Уничтожение моста усложнит транспортировку боеприпасов, топлива, техники и живой силы. Это может ослабить боеспособность российской группировки в оккупированном Крыму и южном фронте", – говорится в ответе ИИ.

Кроме того, уничтожение моста позволило бы достичь еще одной цели: ослабление контроля РФ над Крымом. Ведь разрушенный мост автоматически уничтожит кратчайший путь между оккупированным полуостровом и Россией через море.

Также подобная операция имела бы психологический эффект для местного населения и оккупационной администрации – спровоцировав панику, бегство, снижение боевого духа.

К тому же, она усложнила бы эвакуацию и мобилизацию россиян.

Сложно переоценить также символическое и политическое значение "демонтажа" Крымского моста Украиной. По версии ИИ, это был бы мощный сигнал и населению Украины, и международным партнерам: ВСУ способны бить по самым важным целям.

"Мост – символ аннексии Крыма. Его уничтожение станет символом начала деоккупации", – указано в ответе ChatGPT.

Однако для того, чтобы окончательно уничтожить Крымский мост, Украина нуждается в высокоточном оружии большой дальности с достаточной мощностью для разрушения опор и пролетов моста, а не только повреждения дорожного покрытия.

Учитывая современные возможности, Украина может это сделать с помощью:

1. ATACMS (MGM-140) - тактические баллистические ракеты

Дальность: до 300 км (вариант Block 1A), более новые - до 500+ км (PrSM).

Точность: высокая (спутниковая навигация).

Мощность: достаточная для повреждения критических частей моста, особенно при массированном применении.

Состояние: Украина уже использует ограниченное количество, с версиями с кассетной БЧ; для моста нужны осколочно-фугасные или проникающие боеголовки.

Минусы: Нужно большее количество и разрешение на удар по мосту.

2. Storm Shadow / SCALP-EG - крылатые ракеты

Дальность: ~250-300 км.

Точность: высокая (GPS + ИК-наведение).

Боеголовка: Tandem BROACH - способна пробивать бетонные конструкции.

Состояние: активно используются ВСУ.

Минусы: это одна из наиболее подходящих ракет для удара по опорам моста. Но для "окончательного уничтожения" нужен массированный залп.

3. Taurus (потенциально) - немецкая крылатая ракета

Дальность: ~500 км.

Боеголовка: специально создана для разрушения укрепленных объектов, включая мосты.

Особенность: имеет "бункеробойную" боеголовку и способность проходить сквозь бетон.

Минусы: на данный моментейчас Германия не передала эти ракеты Украине, но именно Taurus считается наиболее подходящим для уничтожения моста.

4. Морские дроны-камикадзе (например, "Sea Baby"). Успешно использовались: уже несколько раз атаковали мост.

Преимущество: сложно обнаружить и остановить.

Недостаток: недостаточная мощность в одиночном экземпляре; нужны массированные синхронизированные атаки, чтобы действительно вывести из строя опоры.

Эффективны для "точечного" подрыва, но не для гарантированного полного обвала конструкций.

5. Комбинированный вариант - самый реальный сценарий

Чтобы окончательно добить Крымский мост, Украина, скорее всего, использует сочетание:

крылатых ракет большой мощности (Storm Shadow, Taurus),

морских дронов для одновременного удара снизу,

возможно, ATACMS для дополнительных точек поражения.

Учитывая все эти данные, ИИ так ранжирует перечень"идеального оружия для уничтожения Керченского моста":

Taurus - №1 (но пока не предоставлен),

Storm Shadow / SCALP-EG - наиболее реально доступная альтернатива,

Sea Baby + ракеты - в связке могут быть очень эффективны.

"Успех зависит от массированности, координации удара и доступа к самым современным ракетам с проникающими боеголовками", – резюмирует ChatGPT.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что СБУ в третий раз поразила Крымский мост. В Службе рассказали, что на этот раз нанесли удар под водой: взорвали заранее заложенную под опорами взрывчатку. Подрыв был осуществлен около 5 часов утра. После этого захватчики на несколько часов перекрывали движение через мост.

В СБУ также показали видео подрыва.

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