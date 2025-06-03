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Удар ниже пояса для Кремля? Чем Украина может "добить" Крымский мост и что это даст

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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Удар ниже пояса для Кремля? Чем Украина может 'добить' Крымский мост и что это даст

Утром 3 июня Служба безопасности Украины в третий раз атаковала незаконно построенный в оккупированный Крым Керченский мост. На этот раз по нему "прилетело" не с неба: подрыв осуществили  с помощью заранее заложенной у опор под водой взрывчатки.

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Объекту фетиша российского диктатора Владимира Путина  удалось устоять, однако он может находиться в аварийном состоянии. Способна ли Украина "демонтировать" Крымский мост окончательно и в чем, кроме моральной сатисфакции, заключаются последствия этого шага, OBOZ.UA поинтересовался у искусственного интеллекта.

В отличие от российских пропагандистов, которые уже вовсю убеждают, что атака не имела последствий, а также от самих оккупантов, которые вообще о ней молчат, ChatGPT вероятность уничтожения этого сооружения не исключает.

Более того, по оценкам искусственного интеллекта, уничтожение Крымского моста могло бы иметь для Украины несколько важных стратегических, военных и символических последствий, хотя оно также связано с рисками.

В частности, оно принесло бы потенциальные выгоды для Украины. Уничтожение Крымского моста гарантированно нарушило бы российскую логистику. Ведь этот мост является ключевым элементом снабжения российских войск в Крыму и на юге Украины (особенно в Запорожской и Херсонской областях).

"Уничтожение моста усложнит транспортировку боеприпасов, топлива, техники и живой силы. Это может ослабить боеспособность российской группировки в оккупированном Крыму и южном фронте", – говорится в ответе ИИ.

Кроме того, уничтожение моста позволило бы достичь еще одной цели: ослабление контроля РФ над Крымом. Ведь разрушенный мост автоматически уничтожит кратчайший путь между оккупированным полуостровом и Россией через море.

Также подобная операция имела бы психологический эффект для местного населения и оккупационной администрации – спровоцировав панику, бегство, снижение боевого духа.

К тому же, она усложнила бы эвакуацию и мобилизацию россиян.

Сложно переоценить также символическое и политическое значение "демонтажа" Крымского моста Украиной. По версии ИИ, это был бы мощный сигнал и населению Украины, и международным партнерам: ВСУ способны бить по самым важным целям.

"Мост – символ аннексии Крыма. Его уничтожение станет символом начала деоккупации", – указано в ответе ChatGPT.

Однако для того, чтобы окончательно уничтожить Крымский мост, Украина нуждается в высокоточном оружии большой дальности с достаточной мощностью для разрушения опор и пролетов моста, а не только повреждения дорожного покрытия.

Удар ниже пояса для Кремля? Чем Украина может "добить" Крымский мост и что это даст

Учитывая современные возможности, Украина может это сделать с помощью:

1. ATACMS (MGM-140) - тактические баллистические ракеты

Дальность: до 300 км (вариант Block 1A), более новые - до 500+ км (PrSM).

Точность: высокая (спутниковая навигация).

Мощность: достаточная для повреждения критических частей моста, особенно при массированном применении.

Состояние: Украина уже использует ограниченное количество, с версиями с кассетной БЧ; для моста нужны осколочно-фугасные или проникающие боеголовки.

Минусы: Нужно большее количество и разрешение на удар по мосту.

2. Storm Shadow / SCALP-EG - крылатые ракеты

Дальность: ~250-300 км.

Точность: высокая (GPS + ИК-наведение).

Боеголовка: Tandem BROACH - способна пробивать бетонные конструкции.

Состояние: активно используются ВСУ.

Минусы: это одна из наиболее подходящих ракет для удара по опорам моста. Но для "окончательного уничтожения" нужен массированный залп.

3. Taurus (потенциально) - немецкая крылатая ракета

Дальность: ~500 км.

Боеголовка: специально создана для разрушения укрепленных объектов, включая мосты.

Особенность: имеет "бункеробойную" боеголовку и способность проходить сквозь бетон.

Минусы: на данный моментейчас Германия не передала эти ракеты Украине, но именно Taurus считается наиболее подходящим для уничтожения моста.

4. Морские дроны-камикадзе (например, "Sea Baby"). Успешно использовались: уже несколько раз атаковали мост.

Преимущество: сложно обнаружить и остановить.

Недостаток: недостаточная мощность в одиночном экземпляре; нужны массированные синхронизированные атаки, чтобы действительно вывести из строя опоры.

Эффективны для "точечного" подрыва, но не для гарантированного полного обвала конструкций.

5. Комбинированный вариант - самый реальный сценарий

Чтобы окончательно добить Крымский мост, Украина, скорее всего, использует сочетание:

  • крылатых ракет большой мощности (Storm Shadow, Taurus),
  • морских дронов для одновременного удара снизу,
  • возможно, ATACMS для дополнительных точек поражения.

Учитывая все эти данные, ИИ так ранжирует перечень"идеального оружия для уничтожения Керченского моста":

Taurus - №1 (но пока не предоставлен),

Storm Shadow / SCALP-EG - наиболее реально доступная альтернатива,

Sea Baby + ракеты - в связке могут быть очень эффективны.

"Успех зависит от массированности, координации удара и доступа к самым современным ракетам с проникающими боеголовками", – резюмирует ChatGPT.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что СБУ в третий раз поразила Крымский мост. В Службе рассказали, что на этот раз нанесли удар под водой: взорвали заранее заложенную под опорами взрывчатку. Подрыв был осуществлен около 5 часов утра. После этого захватчики на несколько часов перекрывали движение через мост.

В СБУ также показали видео подрыва.

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