Удар ниже пояса для Кремля? Чем Украина может "добить" Крымский мост и что это даст
Утром 3 июня Служба безопасности Украины в третий раз атаковала незаконно построенный в оккупированный Крым Керченский мост. На этот раз по нему "прилетело" не с неба: подрыв осуществили с помощью заранее заложенной у опор под водой взрывчатки.
Объекту фетиша российского диктатора Владимира Путина удалось устоять, однако он может находиться в аварийном состоянии. Способна ли Украина "демонтировать" Крымский мост окончательно и в чем, кроме моральной сатисфакции, заключаются последствия этого шага, OBOZ.UA поинтересовался у искусственного интеллекта.
В отличие от российских пропагандистов, которые уже вовсю убеждают, что атака не имела последствий, а также от самих оккупантов, которые вообще о ней молчат, ChatGPT вероятность уничтожения этого сооружения не исключает.
Более того, по оценкам искусственного интеллекта, уничтожение Крымского моста могло бы иметь для Украины несколько важных стратегических, военных и символических последствий, хотя оно также связано с рисками.
В частности, оно принесло бы потенциальные выгоды для Украины. Уничтожение Крымского моста гарантированно нарушило бы российскую логистику. Ведь этот мост является ключевым элементом снабжения российских войск в Крыму и на юге Украины (особенно в Запорожской и Херсонской областях).
"Уничтожение моста усложнит транспортировку боеприпасов, топлива, техники и живой силы. Это может ослабить боеспособность российской группировки в оккупированном Крыму и южном фронте", – говорится в ответе ИИ.
Кроме того, уничтожение моста позволило бы достичь еще одной цели: ослабление контроля РФ над Крымом. Ведь разрушенный мост автоматически уничтожит кратчайший путь между оккупированным полуостровом и Россией через море.
Также подобная операция имела бы психологический эффект для местного населения и оккупационной администрации – спровоцировав панику, бегство, снижение боевого духа.
К тому же, она усложнила бы эвакуацию и мобилизацию россиян.
Сложно переоценить также символическое и политическое значение "демонтажа" Крымского моста Украиной. По версии ИИ, это был бы мощный сигнал и населению Украины, и международным партнерам: ВСУ способны бить по самым важным целям.
"Мост – символ аннексии Крыма. Его уничтожение станет символом начала деоккупации", – указано в ответе ChatGPT.
Однако для того, чтобы окончательно уничтожить Крымский мост, Украина нуждается в высокоточном оружии большой дальности с достаточной мощностью для разрушения опор и пролетов моста, а не только повреждения дорожного покрытия.
Учитывая современные возможности, Украина может это сделать с помощью:
1. ATACMS (MGM-140) - тактические баллистические ракеты
Дальность: до 300 км (вариант Block 1A), более новые - до 500+ км (PrSM).
Точность: высокая (спутниковая навигация).
Мощность: достаточная для повреждения критических частей моста, особенно при массированном применении.
Состояние: Украина уже использует ограниченное количество, с версиями с кассетной БЧ; для моста нужны осколочно-фугасные или проникающие боеголовки.
Минусы: Нужно большее количество и разрешение на удар по мосту.
2. Storm Shadow / SCALP-EG - крылатые ракеты
Дальность: ~250-300 км.
Точность: высокая (GPS + ИК-наведение).
Боеголовка: Tandem BROACH - способна пробивать бетонные конструкции.
Состояние: активно используются ВСУ.
Минусы: это одна из наиболее подходящих ракет для удара по опорам моста. Но для "окончательного уничтожения" нужен массированный залп.
3. Taurus (потенциально) - немецкая крылатая ракета
Дальность: ~500 км.
Боеголовка: специально создана для разрушения укрепленных объектов, включая мосты.
Особенность: имеет "бункеробойную" боеголовку и способность проходить сквозь бетон.
Минусы: на данный моментейчас Германия не передала эти ракеты Украине, но именно Taurus считается наиболее подходящим для уничтожения моста.
4. Морские дроны-камикадзе (например, "Sea Baby"). Успешно использовались: уже несколько раз атаковали мост.
Преимущество: сложно обнаружить и остановить.
Недостаток: недостаточная мощность в одиночном экземпляре; нужны массированные синхронизированные атаки, чтобы действительно вывести из строя опоры.
Эффективны для "точечного" подрыва, но не для гарантированного полного обвала конструкций.
5. Комбинированный вариант - самый реальный сценарий
Чтобы окончательно добить Крымский мост, Украина, скорее всего, использует сочетание:
- крылатых ракет большой мощности (Storm Shadow, Taurus),
- морских дронов для одновременного удара снизу,
- возможно, ATACMS для дополнительных точек поражения.
Учитывая все эти данные, ИИ так ранжирует перечень"идеального оружия для уничтожения Керченского моста":
Taurus - №1 (но пока не предоставлен),
Storm Shadow / SCALP-EG - наиболее реально доступная альтернатива,
Sea Baby + ракеты - в связке могут быть очень эффективны.
"Успех зависит от массированности, координации удара и доступа к самым современным ракетам с проникающими боеголовками", – резюмирует ChatGPT.
Напомним, ранее в этот день стало известно, что СБУ в третий раз поразила Крымский мост. В Службе рассказали, что на этот раз нанесли удар под водой: взорвали заранее заложенную под опорами взрывчатку. Подрыв был осуществлен около 5 часов утра. После этого захватчики на несколько часов перекрывали движение через мост.
В СБУ также показали видео подрыва.
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