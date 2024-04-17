Удар по аэродрому в Джанкое.

Украина все больше напоминает Рокки Больбоа. Получая сильные пинки, все же находит моменты, чтобы втащить крепкий панч.

Далее текст на языке оригинала.

Сразу скажу, немає сенсу аналізувати один аеродром. Такі атаки мають в собі комбінований підхід, і якщо в цьому напрямку був удар, то валили все, що було поруч, що могло вплинути на операцію. А це РЕБ, ППО, РЛС, місця дислокації особового складу, ну і склади, один з яких зараз ярко розлітається на відео (судячі по детонації – з якимись ракетами).

Судячи зі всього в когось була сьогодні дуже ефективна ніч (а в цей час в одному маленькому підрозділі пілоти пересилають відео події і кажуть з повагою про свого колишнього командира).