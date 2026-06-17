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Генеральный штаб заявил о нанесении ударов по танкеру теневого флота РФ, логистической инфраструктуре и пунктам управления противника

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,9 т.
Успешные операции Сил обороны
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Силы обороны нанесли очередные результативные удары по военным и логистическим объектам противника. Среди пораженных целей – танкер теневого флота, находящийся под санкциями ряда стран.

Также под атакой оказалась логистическая инфраструктура и пункты управления военных РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Что известно

"16 июня и в ночь на 17 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов российского агрессора. В акватории Черного моря был поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что судно находится под санкциями Европейского Союза, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины. По итогам операции подтверждено попадание по обозначенной цели, при этом в Генштабе подчеркнули, что масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Известно, что пораженный танкер использовался страной-агрессором для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений. Судно длиной 244,6 метра имело валовой тоннаж 62 002 единицы.

Другие операции Сил обороны

Кроме того, украинские военные нанесли удары по объектам, которые враг использовал для обеспечения логистики и переброски сил между временно оккупированными территориями юга Украины.

В частности, был поражен автомобильный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Ставки, а также мост в районе Воинки в Херсонской области.

Также в районе Великой Новоселки в Донецкой области были поражены командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Под удар наших военных попали и пункты управления беспилотниками оккупантов в районах Каменского и Новопрокоповки в Запорожской области, Иванополья и Комара в Донецкой области, Олешек в Херсонской области, Малиевки в Днепропетровской области, а также Коровьяковки и Кучерова в Курской области РФ.

Карта.

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора вести боевые действия против Украины", – добавили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 16 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории РФ. В Тульской области украинские войска атаковали предприятие военно-промышленного комплекса АО "Центральное конструкторское бюро апаратостроения". В результате удара повреждены здание и опорная конструкция сборочного цеха.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Генштабе подчеркнули, что в результате ударов ВСУ по объектам топливноэнергетического комплекса и военной логистики России по состоянию на июнь 2026 года последствия этих атак фиксируются на расстоянии более 1500 километров от украинской границы, а их влияние сказывается на военно-экономических возможностях РФ.

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