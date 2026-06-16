Пострадали 16 крупных российских НПЗ и терминалов: в Генштабе объяснили, что это означает для фронта

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса и военной логистики России. По состоянию на июнь 2026 года последствия этих атак фиксируются на расстоянии более 1500 километров от украинской границы, а их влияние сказывается на военно-экономических возможностях РФ.

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Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ. Там подчеркнули, что, несмотря на попытки России обойти международные ограничения, украинские военные продолжают систематически поражать ключевые объекты, обеспечивающие функционирование российской военной машины.

"Наше дальнобойное оружие планомерно уничтожает топливно-энергетический комплекс и военную логистику врага – т главный "двигатель" российской вооруженной агрессии", – отметили в Генштабе.

Масштабы потерь

В Генштабе сообщили, что с начала кампании уже поражено 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов. По официальным данным, это привело к потере более 30% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

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Также остановилась работа более чем 40 технологических установок. В военном ведомстве отметили, что из-за международных санкций российская сторона испытывает трудности с их восстановлением, поскольку необходимое оборудование и комплектующие остаются недоступными.

В Генштабе обратили внимание и на сокращение добычи нефти. По данным ОПЕК, этот показатель снизился до 9,009 млн баррелей в сутки, что стало годовым минимумом для России.

Проблемы с топливом

По информации украинских военных, производство бензина в России упало до самого низкого уровня за последние 16 лет. На этом фоне российские власти запретили экспорт топлива, однако дефицит внутри страны сохраняется.

Во временно оккупированном Крыму и в Луганской области бензин марки АИ-95 стал дефицитным товаром. Его выдают по специальным карточкам.

Кроме того, на автозаправочных станциях в Курской, Белгородской и Псковской областях ввели ограничения на продажу топлива – не более 20 литров на один автомобиль.

В Генштабе также сообщили о сокращении запасов авиационного керосина в крупнейших российских аэропортах. Из-за уменьшения резервов там уже действуют ограничения на заправку самолетов.

Отдельно отмечается, что правительство РФ разрешило производство бензина стандарта "Евро-3". По данным украинской стороны, такое решение было принято из-за дефицита оборудования и проблем с выпуском более качественного топлива.

Последствия для войск

В Генеральном штабе подчеркнули, что каждый поврежденный НПЗ, остановленная перерабатывающая установка или выведенная из строя нефтебаза напрямую влияют на обеспечение российских войск.

Там отметили, что сокращение запасов топлива затрудняет работу военной техники, логистики и транспортной инфраструктуры оккупантов. Кроме того, такие удары сокращают поступление средств, которые Россия использует для финансирования войны против Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что в России одновременно с нехваткой бензина возник и дефицит авиационного топлива. В связи с этим в ряде российских аэропортов начали вводить ограничения на заправку воздушных судов.

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