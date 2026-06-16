Поражено стратегическое предприятие в Туле, склады врага и наблюдательные пункты: в Генштабе рассказали о новых ударах по противнику

В ночь на 16 июня года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ. В Тульской области украинские войска атаковали предприятие военно-промышленного комплекса АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения".

Видео дня

В результате удара повреждены здание и несущая конструкция сборочного цеха. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Результаты ударов по России

По информации украинского военного командования, предприятие военно-промышленного комплекса российских оккупантов АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" расположено вблизи города Тула.

Предприятие специализируется на разработке и производстве радиолокационных систем и радионавигационной аппаратуры. В Генштабе ВСУ заявили, что в результате атаки повреждены здание и несущая конструкция сборочного цеха.

По данным портала War Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины, АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения", специализируется в области создания и производства радиолокационных систем, а также тренажеров военной техники.

Главные истории дня

Предприятие является разработчиком системы контроля воздушного пространства, предназначенной для обнаружения и автозахвата БПЛА малого класса и непрерывного контроля воздушного пространства; комплекса определения маловысотного смещения ветра, беззондового определителя параметров ветра, предназначенных для обеспечения безопасного взлета и посадки воздушных судов. Входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации РФ "Ростех".

Другие операции Сил обороны

Украинские воины ударили по сосредоточению личного состава противника в районе Ивановского Брянской области РФ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Богатыря, Великой Новоселки и Северска Донецкой области.

Также поражен полевой артиллерийский склад противника в районе Кременовки Донецкой области, скоады материально-технических средств оккупантов в Донецке и склад БПЛА в Мариуполе.

Кроме того, по состоянию на утро 16 июня 2026 продолжается пожар на территории федерального государственного казенного учреждения "Комбинат Темп" в Рыбинске Ярославской области РФ. Атака была осуществлена 14 июня 2026 года.

Также беспилотники нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Москвы. В результате попаданий на объекте возник масштабный пожар, а в небо поднялся черный столб дыма. Удар пришелся по предприятию в столичном районе Капотня.

Новость дополняется…