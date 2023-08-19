Удар по Чернигову: в полиции показали одного из героев, спасавших людей

В субботу, 19 августа, страна-агрессор Россия совершила очередной террористический акт, ударив по центру Чернигова. Удар, в результате которого погибли и получили ранения люди, пришелся на драмтеатр на главной площади города.

Видео дня

Первыми в помощь пострадавшим пришли полицейские, среди которых был и Андрей Зеляк. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"В эти минуты в Чернигове идет поисково-спасательная операция, разбор завалов и ликвидация задымлений. И именно сейчас стоит рассказать о наших Героях, которых я встретил на месте трагедии", – отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Одним из них являлся начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области, подполковник полиции Андрей Зеляк. Когда в городе раздался сигнал воздушной тревоги, он вместе с коллегами обеспечил пребывание посетителей театра в укрытии.

В момент самого ракетного удара мужчина с сослуживцами находились у здания. Они сообщали об опасности прохожим. Вследствие атаки Андрей травмировался, но после полученной помощи вернулся и продолжил помогать пострадавшим.

"Благодарю полицейских, спасателей, нацгвардейцев и медиков. Если бы не ваши действия, жертв могло бы быть значительно больше", – добавил Клименко.

В результате теракта погибли 7 человек, еще более 100 получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия взрыва российской ракеты.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский показал последствия очередного военного преступления и подчеркнул, что Россия должна проиграть. Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать еще больше для консолидации мира против российского террора.