Сегодня, в 11:54 с территории временно оккупированного Крыма был совершён пуск российской баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М" по Одессе. Время подлёта и нанесения удара – 11:57. Предварительно удар корректировал разведывательный БПЛА Орлан-10, который по направлению на Одессу был зафиксирован около 11:00.

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Этот удар стал причиной не только трагедии, унёсшей 10 жизней и покалечившей 47 человек, но и волны жутчайшей конспирологии, проявления человеческой тупости, подпитавшей российскую пропаганду, а так же, очень странных официальных заявлений.

Но, обо всё по порядку.

Прежде всего, хочу отметить, что Одесу регулярно обстреливают именно баллистическими ракетами 9М723 ОТРК "Искандер-М", которые могут перехватывать только комплексы большого радиуса действия ЗРК Patriot и SAMP/T. Ничем другим, будь то ЗРК Стрела-10, Бук-М1, или NASAMS, IRIS-T и даже С-300, в тех модификациях, которые есть на балансе у ВС ВСУ – невозможно.

Российские оккупанты продолжили системный террор города, представляющего собой важнейший морской и не только морской, транспортный узел, используя неизменный сценарий пуска, предварительно разведывательного БПЛА, а уже после него задействование средства поражения.

Поэтому, о борьбе с разведывательными БПЛА стоит говорить наравне с угрозой ударов баллистикой. Сегодня, сбитие Орлан-10, в 11:45, предшествовало самому пуску. Но, в этом матери я буду говорить не о противодействиях БПЛА, о чём и так сказано более чем достаточно, а несколько об иных вещах. Общечеловеческих, скажем так.

После того как в Одессе прогремел взрыв российские пропагандистские площадки тут де заговорили о локации, по которой был нанесён "успешный" удар, где находилось одно специфическое учреждение. Здесь ставим пометку – запомним этот абзац.

Буквально через несколько минут… Несколько минут! В одесских пабликах по социальным сетям, особенно Telegram, начинают массово распространяться видео с места трагедии, которые не только позволяют установить геолокацию прилёта, но и степень разрушений. Кроме того, появляется видео якобы сбития ракеты 9М723, которое попало в сеть около 12:00 и до 12:15 его не запостил только ленивый.

Между тем, все эти фото и видео, в первые минуты после удара российских оккупантов по Одессе, с места трагедии позволяют врагу провести доразведку, без задействования БПЛА и других средств. Одесситы массово сами же подсказывали врагу и подавали уникальную развединформацию!

Каждый опубликовавший видео с воплями "А*уеть, какой кошмар!" фактически подставлял окружающих и себя лично на повторный удар. Каждое из этих видео было источником информации для врага и оперативного реагирования на удовлетворительный или нет результат.

Казалось бы, третий год полномасштабной войны и постоянно, со всех экранов звучит, не снимайте видео и фото работы ПВО, не снимайте места прилётов, не выкладывайте это всё в сеть в разного рода говно-паблики. Но, нет, ген лемминга в обществе не искореним.

Больше всего удивили личности, которые, вроде как не просто гражданские лица и хорошо должны разбираться в том, что такое оперативно сливающаяся информация в сеть. Но нет… В течение получаса ряд одесских ЛОМов, назовём их так, уже рассказывали о трагедии, от первого лица, находясь в эпицентре разрушений.

Инстинкт самосохранения? Нет, не слышали. Подставить спасателей, медиков, пожарных и себя любимых под повторный удар ? Да, всегда готовы!

Я думаю, что не все, действующие лица, ловившие сегодня хайп на трагедии, до конца понимали, под какой они угрозой находились и какой угрозе подвергали окружающих.

Я не знаю как ещё объяснить людям, снимающим с мест ракетных ударов и выкладывающим информацию в соцсети, ради привлечения к себе внимания, что оптимально это делать после того как оказана первая помощь пострадавшим, через час или два, чтобы не подвергать окружающих угрозе и не снабжать врага оперативной разведывательной информацией. Может закон какой-то надо принять? Или уже приняли, но он не работает, потому, как не исполняется? Я не юрист, не моя специализация, не знаю…

Но, одно дело гражданские, а совсем другое официальные лица.

Официальные тоже отличились. Например, сообщив, что над Одессой была сбита ракета 9М723. Разумеется, когда ракета сбивается, обломки падают вниз и тут никакой вины ПВО быть не может. Вина только и только на оккупантах. Любой, кто пытается манипулировать этой темой – враг априори. И если бы ракета не была бы сбита, то последствия и жертв были бы намного серьёзнее и больше.

Но, исходя из официального заявления, можно сделать выводы о том, что в районе Одессы уже размещены ЗРК Patriot или SAMP/T, ибо как я отмечал выше, ничто другое не может перехватывать баллистику. То есть, официально, латентно, подтверждён факт прикрытия Одессы этими комплексами.

На самом деле это латентное подтверждение было сделано намного раньше. В ночь на 17 ноября на Одессу и область были пущены ракеты Х-22 и согласно официальной статистике за эти сутки они были сбиты. Но сбиты, они могли быть тоже либо ЗРК Patriot, либо SAMP/T. То есть, об этом, в намёках, человек, разбирающийся в возможностях ПВО, догадался, но много ли вы слышали радостных возгласов о том, что были сбиты Х-22 и почему это случилось?

Нет. И правильно. Потому, что большинство их тех, кто догадался, понимают, что хорошие новости требуют тишины.

Далее. Статистика погибших.

Как я писал выше, российская ракета убила 10 и ранила 47 человек. Но, у меня лично, возникает вопрос, кому пришло в голову точно указать профессии погибших? Ведь именно по этой информации, российские оккупанты так же сделали выводы о результатах удара. Вместо обобщённых данных, кто-то решил предоставить детализированную. Вот вопрос, зачем всем знать, что среди погибших следователи и конвоиры?

Я прекрасно понимаю, что эта заметка может вызвать волну негатива, с разных сторон. Но если у каждого, кто сегодня слил врагу информации больше, чем только можно было бы себе представить, причём касается это как улиток со смартфонами, бегавших по трупам как клюнутые, так и официальных структур, допустивших ряд проколов, есть, что сказать в своё оправдание, ОК. Я признаю свою неправоту и соглашусь с тем, что на третий год полномасштабной войны — это нормально, снимать места прилётов, сообщать врагу, чем сбивали, и детализировать потери среди представителей силовых структур.