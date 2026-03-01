Удар РФ по предприятию на Харьковщине 20 февраля: из-под завалов достали тела людей. Фото

1 марта в поселке Малиновка, что на Харьковщине, завершили аварийно-спасательные работы на территории атакованного россиянами предприятия. Чрезвычайникам удалось деблокировать из-под завалов тела и фрагменты тел четырех погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. По информации спасателей, гражданское предприятие на Харьковщине оккупанты атаковали дроном 20 февраля.

В результате попадания здание получило повреждения. Кроме того, на площади около 3000 квадратных метров вспыхнул пожар.

Во время разбора завалов разрушенных конструкций спасатели изъяли фрагменты тела одного человека. Несмотря на угрозу повторных ударов, на месте работали оперативные подразделения ГСЧС, саперы, кинологи, офицеры-спасатели общин и пожарные добровольной пожарной команды.

Спасатели проводили поисково-спасательные работы до полного завершения операции.

Напомним, российские войска утром 1 марта нанесли удары по Харькову. Вражеские дроны атаковали несколько районов облцентра. Зафиксированы прилеты в городском парке, общежитии и по админзданию, пострадали по меньшей мере три человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, военные преступники страны-агрессора России в пятницу, 27 февраля, совершили очередной удар беспилотниками по селу Верхняя Роганка Харьковского района. В результате обстрела пострадали люди, в том числе дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!