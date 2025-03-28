Удар украинских дронов по аэродрому 'Энгельс-2' стоил России $960 млн – Forbes

Украина 20 марта нанесла болезненный для России удар. Украинские воины уже в третий раз за последние десять недель ударили по Саратовской области, уничтожив около сотни ракет, накопленных агрессором для ударов по Украине на военной авиабазе российских войск в Энгельсе.

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Ущерб, который понесла Россия в результате последней украинской дроновой атаки на Энгельс, составил почти миллиард долларов. Об этом говорится в материале Forbes.

Автор материала Дэвид Акс сослался на данные Генштаба Вооруженных сил Украины о том, что в результате дроновой атаки 20 марта на военной авиабазе в Энгельсе было уничтожено 96 крылатых ракет Х-101, которыми Россия наносит удары по украинским городам. Они должны были лететь в Украину в марте-апреле текущего года, соответствующие цели, по данным ГШ ВСУ, российское командование уже определило.

Автор материала отмечает: чтобы изготовить эти 96 ракет, уничтоженных украинскими дронами, понадобилось два месяца работы военного завода конструкторского бюро "Радуга" в Московской области.

"Каждая Х-101 стоит не менее 10 миллионов долларов. Это означает, что цена удара по Энгельсу могла составлять 960 миллионов долларов, не считая дополнительного ущерба, причиненного хранилищам топлива и другим объектам на базе", – говорится в статье.

Forbes также отмечает, что этот удар стал уже третьим за последние два месяца. Так, 8 января украинские дроны ударили по Саратову, в результате чего вспыхнул пожар на большой базе, где было накоплено около 800 тысяч тонн горючего. Погасить базу российским пожарным не удавалось почти неделю, она практически выгорела. А 14 января туда прилетело во второй раз.

Говоря об поражении авиабазы в Энгельсе, автор отмечает, что шанс ликвидировать последствия атаки остается. А "Радуга" может нарастить производство новых Х-101. На этом фоне не исключено, что у Украины может не хватить средств глубокого поражения, чтобы повторить такие удары по Энгельсу.

Дэвид Акс констатировал, что Украина производит большой перечень БпЛА дальнего радиуса действия. Также недавно состоялось первое применение модифицированной ракеты "Нептун". Однако несмотря на то, что взрывы на российских складах боеприпасов после дроновых атак Украины обеспечивали зрелищные видео, по мнению автора, моральное удовольствие от них выше, чем реальное военное влияние.

По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, более половины украинских ударов, которые наблюдались в период с сентября по февраль (многие из них были направлены на запасы боеприпасов), "имели ограниченное влияние", поскольку бригады спешили ремонтировать поврежденные объекты, а российская промышленность адаптировалась, чтобы компенсировать потерю производства. По словам Frontelligence Insight, если атаковать чаще и использовать более тяжелые боеприпасы, чем легкие ударные беспилотники, это может нанести длительный ущерб", – говорится в материале.

Впрочем, констатирует автор, Украине не хватает лучших иностранных боеприпасов глубокого поражения — британских крылатых ракет Storm Shadow, подобных французских ракет SCALP и американских ракет ATACMS для проведения интенсивной кампании против российской логистики. И она до сих пор не вышла на достаточный уровень производства собственных подобных боеприпасов, включая "Нептун".

Именно потому, что в военном руководстве Украины это прекрасно осознают, в последние месяцы украинские силы чаще наносят удары не по складам с вооружениями, а по важной для экономики РФ нефтяной инфраструктуре. Расчет, пишет Акс, прост: эти удары в итоге будут иметь больший эффект, чем удары по складам. Пусть видео поражений и не будут столь зрелищными, как очередной взлетающий в воздух склад боеприпасов.

Напомним, что в результате удара по аэродрому "Энгельс-2" враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования, в украинском Генштабе сообщили накануне, 27 марта. А несколько дней до того в российских пабликах начали появляться сообщения о гибели двух членов экипажа Ту-95 после удара по аэродрому "Энгельс".

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