"Удар возмездия": в России похвастались атакой на Украину, которой убили 15 человек, в том числе ребенка

Министерство обороны России цинично похвасталось очередной массированной атакой по Украине в ночь на 16 апреля. Террор мирного населения дронами-камикадзе, крылатыми и баллистическими ракетами в Москве выдали за атаку по предприятиям ОПК Украины.

Об этом информируют пропагандистские росСМИ. Там в очередной раз коварно заявили, что "объекты ОПК" работали "в пользу украинских войск".

"В течение суток в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет топливно-энергетического комплекса Украины, что используется в пользу ВСУ", – говорится в заявлении Минобороны РФ.

Удар по Украине в ночь на 16 апреля

Одной из основных целей российского террора в очередной раз стала украинская столица. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. Враг прицельно бил по правому берегу Киева – больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы. Повреждены многоэтажные и частные дома, офисный центр, здание гостиницы, автосалон и автозаправочная станция.

По состоянию на 11:30 известно о четырех погибших – 12-летний мальчик и двое мужчин и женщина. По меньшей мере 60 раненых, среди них мальчик 9 лет, трое полицейских и четверо медиков, которые приехали оказывать помощь людям.

В то же время в Днепре в результате очередного кремлевского вероломства погибли три человека, в области погибли также три человека, 34 ранены. Неспокойно было и в Одессе: по данным ОГА, 9 человек погибли, по меньшей мере 23 пострадали.

Напомним, российская оккупационная армия вечером 14 апреля ударила по Днепру. Зафиксированы разрушения; пострадали три человека, среди которых двое – маленькие дети.

Как сообщал OBOZ.UA, Воздушные силы заявили, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой ракет к системам противовоздушной обороны Patriot на фоне роста интенсивности российских атак. Несмотря на высокую эффективность работы украинских военных, ресурсы ПВО остаются ограниченными.

