Удар ВСУ по Льгову: ликвидирован заместитель начальника штаба псковских десантников. Фото

Стало известно имя еще одного российского офицера, ликвидированного в результате удара Сил обороны по расположению войск РФ на Курщине. 30 декабря в Льгове, по которому украинские воины ударили ракетами Storm Shadow, уничтожен 35-летний майор Али Цуров из Ингушетии.

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Он был заместителем начальника штаба 104 десантно-штурмового полка 76 дивизи, дислоцирующейся в Псковской области РФ. Об этом пишет блогер Necro Mancer.

"Заместитель начальника штаба 104 дшп майор Цуров Али Хусейнович 1989 года рождения из Ингушетии всегда принимал правильные решения, особенно 30 декабря 2024 года, когда вовремя залез в льговский бункер", – написал он.

О ликвидации Цурова стало известно после того, как его 5 января похоронили на малой родине, в Ингушетии. Смерть оккупанта подтвердили в правительстве этой республики в составе РФ. Правда, там не уточнили обстоятельства и места ликвидации российского майора, ограничившись размытой формулировкой о "гибели в ходе специальной военной операции".

"Он (Цуров. – Ред.) остался в армии после срочной службы, подписав контракт. У Али остались жена и сын", — писали местные издания.

Служил Цуров в 104 десантно-штурмовом полку 76 псковской дивизии. Ранее были идентифицированы еще два оккупанта из этой же дивизии, ликвидированных во Льгове: российские подполковники Валерий Терещенко и Павел Малецкий. Первый был начальником батальона связи, второй – командовал инженерным батальоном.

Напомним, в России 30 декабря пожаловались на взрывы в Льгове в Курской области. В сети публиковали кадры "бавовнa" и утверждали, что есть прилеты по расположению войск РФ. Временнj исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил об очередном обстреле и обвинил в этом Украину.

Впоследствии всплыли данные о результатах атаки на Льгов на Курщине. Российское издание Astra со ссылкой на источники отметило, что атакованорасположение российских окупантов в этом городе было по меньшей мере шестью ракетами Storm Shadow. Известно о минимум восьми ликвидированных захватчиков и 22 раненых.

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