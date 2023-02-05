Ударных группировок России на территории Беларуси не отмечается – ГПСУ

Угроза повторного наступления России с территории Беларуси остается низкой. На территории РБ российских ударных группировок украинские пограничники не наблюдают.

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Ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Сейчас, заверил он, Украина не видит накопления на территории Беларуси ударных группировок РФ, которые могли бы начать повторное вторжение в Украину со стороны этого государства.

"Мы не отмечаем наличия на территории Беларуси ударных группировок врага, которые были бы готовы совершить повторное вторжение на территорию Украины. Однако на территории РБ есть российские военные, по нашей информации, это около 9 000 военнослужащих. Но эта цифра несколько меньше, которая была раньше. РФ использует территорию Беларуси как полигон для обучения своих военных. И, собственно, те подразделения, которые прошли подготовку, были переброшены обратно в Россию и заведены новые подразделения", - отметил Демченко.

Впрочем, подчеркнул спикер ГПСУ, то, что сейчас нет видимых признаков подготовки к повторному вторжению или накоплению сил Россией на украинско-белорусской границе, не означает, что Украина не готовится реагировать на угрозу в случае изменения ситуации.

"Врага нельзя недооценивать, и мы должны быть готовы к любой ситуации, поэтому происходит укрепление как по линии границы, так и в приграничных областях", - подчеркнул Демченко.

Напомним, в конце января появилась информация, что Россия перебросила дополнительные силы в Курскую область к границе с Сумщиной. В России эти маневры попытались объяснить якобы необходимостью усиления охраны государственной границы в районе Сумской области - судя по заявлениям местных властей, "защищать" эти дополнительные силы должны от "неоднократных украинских обстрелов территории Курской области".

Очевидно, именно для "защиты" власти Курской области также разрешили разместить в регионе центры подготовки боевиков незаконной частной военной компании "Вагнер", которые задействованы в агрессии РФ против Украины.

Также сообщалось, что накануне в воздушных силах ВСУ оценили угрозу ракетных ударов со стороны Беларуси. Угроза атак с территории РБ остается столь же высокой, как и в начале вторжения. Российские самолеты МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", находятся в Беларуси практически на постоянной основе. Поэтому каждый взлет таких самолетов приводит к объявлению противовоздушной тревоги в Украине.