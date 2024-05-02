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Катерина Трофимчук
Катерина Трофимчук

Блог | Удары беспилотников по РФ подрывают ее способность продолжать войну

Удары беспилотников по РФ подрывают ее способность продолжать войну

Несмотря на внешнее давление, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям неумолимо продолжаются. 27 апреля был нанесен удар по НПЗ в Славянске-на-Кубани, ночью 1 мая был атакован Рязанский НПЗ, один из крупнейших в РФ, а 2 мая дроны атаковали Афипский НПЗ. Удары возобновились после паузы, наполненной публикациями в западных СМИ и заявлениями американских официальных лиц, критикующих и осуждающих Украину за избранную стратегию.

Этими ударами Украина нашла уязвимое место Кремля, будучи связанной по рукам и ногам красными линиями эскалации, запретом использовать западное оружие по российской территории (к слову, именно ракеты ATACMS и Storm Shadow позволили бы нанести успешные удары по аэродромам в РФ, где базируются носители ФАБов с УМПК). Вскоре после принятия Конгрессом задержавшегося на полгода пакета помощи, украинское руководство вернулось к ударам беспилотниками. Это четкое свидетельство того, что для Киева национальные интересы приоритетнее и там не готовы играть в поддавки с партнерами в ущерб своей национальной безопасности. Между прочим, такое поведение на мировой арене становится целым трендом, что можно заметить на примере Израиля, который находится в ожесточенных спорах со Штатами касательно продолжения военной операции в секторе Газа или Франции, президент которой пошел поперек американских красных линий своими заявлениями о размещении войск в Украине и желании распространить на весь Евросоюз французский ядерный зонтик.

Что касается нового цикла атак по НПЗ, то тут есть ряд интересных особенностей. Под удар попадают не только крупные НПЗ, но и нефтебазы, преимущественно в Смоленской и Калужской областях. Одна из таких баз в Смоленской области была полностью уничтожена, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии. Не спроста удары идут по базам в этом регионе. Они используются в качестве перевалочных баз для продукции с Мозырского и Новополоцкого НПЗ в Беларуси, то есть, этими ударами, избегая ударов по территории РБ, уничтожается логистика поставок продукции беларуских НПЗ. Есть еще два интересных вектора ударов: подстанции и металлургия. Еще с началом ударов зимой, их небольшой процент наносился по инфраструктуре металлургических предприятий, включая Новолипецкий металлургический комбинат, удар по которому повторился в апреле. Подстанции атакованы тоже не простые, а ключевые узловые подстанции в Брянской, Орловской, Курской областях, находящиеся между тремя атомными станциями: Смоленской, Курской и Нововоронежской.

Удары по российскому топливо-энергетическому комплексу совпали с ростом инфляции, вызывающим обоснованную тревогу у российских экономистов. По отношению к марту в апреле инфляция выросла на 3,8% и составила 19,2%. За крайнюю неделю апреля рост цен на все без исключения потребительские товары составил 2-6%. Отсутствие признаков замедления инфляции признала Набиуллина, фактически, опровергнув заявления Путина о стабилизации инфляции. Масштабное военное производство и закупка ключевых компонентов для оружия в обход санкций – это один из основных факторов, негативно влияющих на российскую финансовую систему. 1 мая США объявили о введении новых санкций против РФ, а также компаний и частных лиц в КНР, Бельгии, ОАЭ, Турции и прочих странах, которые помогали РФ с обходом санкций, получением компонентов для получения военной продукции, что окажет дополнительное давление как на возможности вести войну, так и на экономику.

Наличие реальных проблем с экономикой, падение производства нефтепродуктов, основы российского экспорта, а также постепенное исчерпание российских запасов оружия на фоне неспособности добиться серьезного успеха на фронте негативно влияют на способность Кремля вести войну. Выборы Путина в марте 2024 года продемонстрировали наличие антивоенного запроса не только у населения, но и в российских элитах (Надеждина и Даванкова ведь "кто-то" продвигал и прикрывал). Эти "кто-то" - олигархи, представители бизнес-элит, именно они первыми несут убытки от войны, ударов по НПЗ и санкций Запада. Решимость Украины наносить удары свидетельствует о том, что удары будут продолжаться так долго, сколько это потребуется, их будет больше, беспилотники будут долетать дальше и бить больнее. Процент убытков и падения производства будет только расти и помешать этому Кремль не может.

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