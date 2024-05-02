Несмотря на внешнее давление, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям неумолимо продолжаются. 27 апреля был нанесен удар по НПЗ в Славянске-на-Кубани, ночью 1 мая был атакован Рязанский НПЗ, один из крупнейших в РФ, а 2 мая дроны атаковали Афипский НПЗ. Удары возобновились после паузы, наполненной публикациями в западных СМИ и заявлениями американских официальных лиц, критикующих и осуждающих Украину за избранную стратегию.

Этими ударами Украина нашла уязвимое место Кремля, будучи связанной по рукам и ногам красными линиями эскалации, запретом использовать западное оружие по российской территории (к слову, именно ракеты ATACMS и Storm Shadow позволили бы нанести успешные удары по аэродромам в РФ, где базируются носители ФАБов с УМПК). Вскоре после принятия Конгрессом задержавшегося на полгода пакета помощи, украинское руководство вернулось к ударам беспилотниками. Это четкое свидетельство того, что для Киева национальные интересы приоритетнее и там не готовы играть в поддавки с партнерами в ущерб своей национальной безопасности. Между прочим, такое поведение на мировой арене становится целым трендом, что можно заметить на примере Израиля, который находится в ожесточенных спорах со Штатами касательно продолжения военной операции в секторе Газа или Франции, президент которой пошел поперек американских красных линий своими заявлениями о размещении войск в Украине и желании распространить на весь Евросоюз французский ядерный зонтик.

Что касается нового цикла атак по НПЗ, то тут есть ряд интересных особенностей. Под удар попадают не только крупные НПЗ, но и нефтебазы, преимущественно в Смоленской и Калужской областях. Одна из таких баз в Смоленской области была полностью уничтожена, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии. Не спроста удары идут по базам в этом регионе. Они используются в качестве перевалочных баз для продукции с Мозырского и Новополоцкого НПЗ в Беларуси, то есть, этими ударами, избегая ударов по территории РБ, уничтожается логистика поставок продукции беларуских НПЗ. Есть еще два интересных вектора ударов: подстанции и металлургия. Еще с началом ударов зимой, их небольшой процент наносился по инфраструктуре металлургических предприятий, включая Новолипецкий металлургический комбинат, удар по которому повторился в апреле. Подстанции атакованы тоже не простые, а ключевые узловые подстанции в Брянской, Орловской, Курской областях, находящиеся между тремя атомными станциями: Смоленской, Курской и Нововоронежской.

Удары по российскому топливо-энергетическому комплексу совпали с ростом инфляции, вызывающим обоснованную тревогу у российских экономистов. По отношению к марту в апреле инфляция выросла на 3,8% и составила 19,2%. За крайнюю неделю апреля рост цен на все без исключения потребительские товары составил 2-6%. Отсутствие признаков замедления инфляции признала Набиуллина, фактически, опровергнув заявления Путина о стабилизации инфляции. Масштабное военное производство и закупка ключевых компонентов для оружия в обход санкций – это один из основных факторов, негативно влияющих на российскую финансовую систему. 1 мая США объявили о введении новых санкций против РФ, а также компаний и частных лиц в КНР, Бельгии, ОАЭ, Турции и прочих странах, которые помогали РФ с обходом санкций, получением компонентов для получения военной продукции, что окажет дополнительное давление как на возможности вести войну, так и на экономику.

Наличие реальных проблем с экономикой, падение производства нефтепродуктов, основы российского экспорта, а также постепенное исчерпание российских запасов оружия на фоне неспособности добиться серьезного успеха на фронте негативно влияют на способность Кремля вести войну. Выборы Путина в марте 2024 года продемонстрировали наличие антивоенного запроса не только у населения, но и в российских элитах (Надеждина и Даванкова ведь "кто-то" продвигал и прикрывал). Эти "кто-то" - олигархи, представители бизнес-элит, именно они первыми несут убытки от войны, ударов по НПЗ и санкций Запада. Решимость Украины наносить удары свидетельствует о том, что удары будут продолжаться так долго, сколько это потребуется, их будет больше, беспилотники будут долетать дальше и бить больнее. Процент убытков и падения производства будет только расти и помешать этому Кремль не может.