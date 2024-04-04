УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Удары были точными: защитники Украины ликвидировали оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. Видео

Олег Тимченко
War
1 минута
5,1 т.
Удары были точными: защитники Украины ликвидировали оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. Видео

Украинские защитники ликвидировали российских оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. В результате точных ударов потери врага составили более 20 человек.

Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций ВС Украины. В ходе разведывательных операций на южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, выполнявшего работы по строительству новых фортификационных сооружений и пункта управления.

Наши операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийному подразделению Сил обороны и корректировали огонь системы HIMARS.

В результате огневого поражения захватчики понесли значительные потери, которые оцениваются ориентировочно в 21 человек: 14 военнослужащих РФ были убиты, еще семеро получили ранения.

Удары были точными: защитники Украины ликвидировали оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. Видео
Удары были точными: защитники Украины ликвидировали оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. Видео

Напомним, украинские пограничники показали, как зачистили тайники оккупантов на Новопавловском направлении. Вражеские штурмовики после неудачной атаки пытались спастись, однако "карма" догнала их и в укрытии.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, Новопавловское направление остается одним из самых горячих на фронте. Там Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Новомихайловки, Урожайного, юго-восточнее Водяного, где оккупанты при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать оборону наших войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!