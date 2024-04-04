Удары были точными: защитники Украины ликвидировали оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. Видео

Украинские защитники ликвидировали российских оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. В результате точных ударов потери врага составили более 20 человек.

Соответствующее видео было опубликовано Силы специальных операций ВС Украины. В ходе разведывательных операций на южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, выполнявшего работы по строительству новых фортификационных сооружений и пункта управления.

Наши операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийному подразделению Сил обороны и корректировали огонь системы HIMARS.

В результате огневого поражения захватчики понесли значительные потери, которые оцениваются ориентировочно в 21 человек: 14 военнослужащих РФ были убиты, еще семеро получили ранения.

Напомним, украинские пограничники показали, как зачистили тайники оккупантов на Новопавловском направлении. Вражеские штурмовики после неудачной атаки пытались спастись, однако "карма" догнала их и в укрытии.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, Новопавловское направление остается одним из самых горячих на фронте. Там Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Новомихайловки, Урожайного, юго-восточнее Водяного, где оккупанты при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать оборону наших войск.

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