Удары по Одессе и зерновая сделка: Селезнев назвал мотив Кремля

Ракетные удары по Одессе страны-оккупанта России – попытка сорвать зерновую сделку, в которой РФ уже не принимает участия. Так враг пытается лишить Украину необходимого "инструментария".

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Владислав Селезнев. "После того, как Россия вышла из зерновой сделки, возникла коллизия: украинская сторона готова заручиться поддержкой Турции и ООН и реализовывать зерновую сделку без участия РФ", – заметил он.

По его словам, Украина может справиться с этой задачей, тем более, что северо-запад Черного моря свободен от оккупационного Черноморского флота РФ. "Они боятся высовываться из-за мыса Тарханкут, потому как могут попасть в зону поражения наших "Гарпунов" и "Нептунов", – уточнил эксперт.

"Если бы к зерновой инициативе присоединились военно-морские силы Турецкой республики, которые бы сопровождали корабли на иных участках в Черном море, возникает вопрос, какова роль РФ в этом процессе. Разве что роль сомалийских пиратов – топить все и вся", – сказал Селезнев.

Подобная ситуация не устраивает Кремль, и он протестует, атакуя юг материковой Украины дронами и ракетами. Цель этих атак – "уничтожение портовой инфраструктуры Одессы, которая задействована в реализации зерновой инициативы", – пояснил эксперт.

Он также констатировал, что Украине не следует рассчитывать на "скорую реакцию всемирных институций, которые отвечают, в том числе, за безопасное перемещение грузов морским транспортом". "Во-первых, в Европе и мире время отпусков. Во-вторых, их часто импотентная позиция показывает, что они не готовы активно и адекватно реагировать на те вызовы, которые всякий раз создает РФ", – убежден Селезнев.

По его словам, единственным по-настоящему эффективным методом обеспечения безопасности перевозки грузов являются украинские Силы обороны, в частности, их боевая работа по местам сосредоточения средств поражения врага.

Как писал OBOZREVATEL, 23 июля страна-террорист Россия атаковала город Одессу. Для атаки агрессор применял крылатые ракеты Х-22, "Калибр", "Оникс" и "Искандер". Пострадал исторический центр города, в частности, Спасо-Преображенский собор.