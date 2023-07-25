Селезнев: у Москвы дырявая ПВО, враг почувствует всю нашу ярость. Интервью

24 июля в столице страны-агрессора России Москве снова прозвучали взрывы. Удары дронами были нанесены по наиболее охраняемому району города, где расположено здание министерства обороны РФ, а также подразделение киберзащиты генштаба врага. Это говорит о том, что система противовоздушной обороны Москвы "дырявая", а раз так, ее необходимо продолжать продавливать путем массированных атак.

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Украинские Силы обороны порадовали новой "бавовной" на складе боеприпасов и на аэродроме в оккупированном Крыму. Активизация именно здесь не случайна, ведь полуостров де-факто стал хабом российской оккупационной армии, и от этих ресурсов ее необходимо "изолировать", в частности, при помощи ракет Storm Shadow. Ярость украинских защитников трансформируется в новые атаки на вражеские объекты. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Мы видим сообщения об атаках дронами на оккупированный Крым и на Москву, которые не могут не радовать. Считаете ли вы, что сегодня фактически имеет место быть война дронов, новый способ ведения войны? Допускаете ли вы, что это преимущество Украины может стать пусть не залогом победы, но очень серьезной ее составляющей?

– В первую очередь, я хочу обратить внимание на заявление министра цифровой трансформации господина Федорова. Он сказал, что атаки на Москву и область произошли, и они будут происходить чем дальше, тем больше. На самом деле это хорошая новость, потому как именно это министерство являлось одним из кураторов проектов в части создания армии дронов.

Как мы знаем, главная миссия, возложенная на украинскую армию в рамках наступления – это уничтожение вражеского военного потенциала, складов с боеприпасами, бронетехники, вооружений, логистических центров, маршрутов, а также командных пунктов, пунктов управления и связи и центров принятия решений.

История с Москвой – это как раз про центр принятия решений и про объекты, которые отвечают, в том числе, за планирование и организацию определенных боевых операций. Ведь прилет одного из дронов случился неподалеку от здания министерства обороны РФ. Там же расположен главный ситуационный центр вооруженных сил РФ, а также специфические подразделения киберзащиты главного управления генштаба. Как сообщает Христо Грозев, там есть какие-повреждения, хотя детали мы вряд ли узнаем, потому как российская пропаганда вряд ли будет информировать об этом.

Но то, что взрывы пришлись на наиболее охраняемый район Москвы – это очевидно. А значит, у россиян ПВО дырявая, ее можно и нужно продавливать, совершая массированные атаки на важные военные объекты.

Я бы обратил внимание на заявление Захаровой – что Россия оставляет за собой право на ответные меры после атаки на Москву. Поэтому мы должны относиться весьма серьезно к любой воздушной тревоге. С них станется нанести какой-нибудь пакостный удар по жилым кварталам в Киеве. Такого исключать нельзя. Они подлые и совершенно не обращают внимания на потери среди мирного населения, граждан Украины.

Кстати, сегодня (24 июля, – Ред.) крымский гауляйтер Аксенов заявил о том, что все 17 дронов, которые атаковали Крым, были сбиты. Но тогда возникает вопрос: что же стало причиной взрыва на складах боеприпасов недалеко от населенного пункта Веселое в районе Джанкоя? Детонация шла достаточно долго.

– Видимо, опять курили в неположенном месте.

– Да, с большой долей вероятности можно предполагать, что так оно и есть. Но я бы обратил внимание на системность. За последнюю неделю на Крым было несколько атак, горели склады в районе Старокрымского полигона, в Веселом, на аэродроме Октябрьское. Многие эксперты говорят о том, что этот аэродром не используется по назначению, но там же речь не об авиации – в последнее время россияне складировали там огромное количество техники, развернули склады с боеприпасами. Именно они и горели.

Плюс было, как минимум, два прилета в Раздольном. Один точно попал в воинскую часть, по второму вроде как отработала российская ПВО, поэтому разрушения пришлись на центр поселка.

В любом случае активизация украинских Сил обороны именно на крымском направлении говорит о том, что наш Генеральный штаб четко понимает, что Крым является важным логистическим хабом, там сосредоточено большое количество военных ресурсов оккупационной армии. Дабы изолировать российскую армию от этих ресурсов, наши операторы дронов, наши летчики, которые запускают Storm Shadow и их аналоги, работают над тем, чтобы враг почувствовал всю нашу ярость, которая трансформируется в дроновые ракетные атаки на вражеские военные объекты.

Кстати, обратите внимание: в то время, как россияне воюют с мирными жителями, а также с культовыми сооружениями, как это случилось в Одессе, наши дроны работают исключительно по вражеским военным объектам. Напомню, около двух месяцев назад президент Зеленский, обращаясь к крымчанам, сказал: держитесь подальше от вражеских военных объектов, поскольку это смертельно опасно, по ним будут прилеты. Прилеты есть. Чем дальше, тем их будет больше.

– Вы упомянули об Одессе. Считаете ли вы, что участившиеся атаки на юг нашей страны, в частности, на Одесскую область, являются своеобразным способом воспрепятствовать освобождению полуострова?

– Безусловно, таким образом россияне пытаются лишить Украину инструментария. После того, как Россия вышла из зерновой сделки, возникла коллизия: украинская сторона готова заручиться поддержкой Турции и ООН и реализовывать зерновую сделку без участия РФ. Технически мы можем решить этот вопрос. Северо-западная часть Черного моря закрыта для кораблей Черноморского флота, они боятся высовываться из-за мыса Тарханкут, потому как могут попасть в зону поражения наших "Гарпунов" и "Нептунов". Если бы к зерновой инициативе присоединились военно-морские силы Турецкой республики, которые бы сопровождали корабли на иных участках в Черном море, возникает вопрос, какова роль РФ в этом процессе. Разве что роль сомалийских пиратов – топить все и вся.

Безусловно, такая ситуация Путина и его окружение не устраивает, поэтому они направили все эти дроновые и ракетные атаки на уничтожение портовой инфраструктуры Одессы, которая задействована в реализации зерновой инициативы.

То, что они никогда не обращают внимания на сопутствующие потери – это очевидно. Мы видим, что в результате применения россиянами ракет огромное количество разрушений, в том числе в историческом центре Одессы. Все их истории в исполнении Маши Захаровой или Пескова, мол, это все не мы, Украина сама обстреливает себя ракетами – для внутреннего обывателя. Все специалисты прекрасно понимают, что стало причиной этих разрушений.

То, что враг таким образом пытается вывести украинскую сторону из процессов, связанных с предоставлением зерна на мировые рынки – это очевидно. Причем, посмотрите, какое иезуитство: Россия заявляет, что она готова заменить Украину на мировых рынках зерна. Но рассчитывать на скорую реакцию всемирных институций, которые отвечают, в том числе, за безопасное перемещение грузов морским транспортом, не следует. Во-первых, в Европе и мире время отпусков. Во-вторых, их часто импотентная позиция показывает, что они не готовы активно и адекватно реагировать на те вызовы, которые всякий раз создает РФ.

Единственный эффективный инструментарий – это украинские Силы обороны, их боевая работа, в том числе и по тем местам, где россияне сосредотачивают средства поражения. Добрые люди говорят, что в Веселом взорвался склад, на котором хранились те самые "Ониксы". Американский генерал Бен Ходжес говорит, что для нужд украинской армии как можно быстрее необходимо передать ракеты ATACMS, которые смогут дистанционно уничтожать корабли в главной базе Черноморского флота, в Севастополе. Это все очень важно, но пока таких ракет мы не получили.

– Последний вопрос – по поводу ситуации в Беларуси. Лукашенко заявил о том, что якобы имеется угроза со стороны Польши. Мы знаем, что часть ЧВК "Вагнер" уже там. Может ли Кремль каким-то образом использовать белорусского диктатора и эту страну в своей новой игре? Существует ли опасность для Европы и, конечно же, для Украины?

– Для Украины – вряд ли. Мы очень серьезно подготовились на этом этапе противостояния – не важно, с белорусской армией, с российской армией, с теми же наемниками из ЧВК "Вагнер". Что касается количества, то проект "Белорусский Гаюн" утверждает, что в настоящее время в лагере под Осиповичами находится порядка 3,5 тысяч наемников и порядка 700 единиц техники. Но это исключительно автомобильная и строительная техника, боевой техники нет.

Может ли группировка такой численностью угрожать украинской стороне? Безусловно, нет. Мы должны понимать, что любое перемещение "вагнеровцев" будет сразу же фиксироваться. Белорусская и украинская разведка будут иметь оперативную проверенную информацию, в том числе касающуюся планов ЧВК "Вагнер".

Вся эта риторика Лукашенко о том, что, мол, "вагнеровцы" хотят сходить на "экскурсию" на территорию Польши – это сказки, дабы повеселить российский люд. Нет у них ни ресурсов, ни технических возможностей, ни шансов трансформировать все эти перемещения в какие-то территориальные приобретения. Очевидно, что и польская армия усилила свое присутствие на восточных границах, проводятся определенные мероприятия, связанные с усилением границы, в Литве. А то, что украинская армия создала мощнейший заслон на территории четырех областей, которые граничат с Беларусью, это очевидно. Волынь, Ривне, Житомир, Киев надежно защищены.