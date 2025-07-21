'Удары России – всегда против человечности': Зеленский отреагировал на новую атаку врага и призвал к давлению на Кремль

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку российской армии по Украине в ночь на 21 июля. Он отметил, что агрессор цинично бьет по детским садам, многоэтажкам и другой гражданской инфраструктуре.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Украинский лидер в очередной раз призвал партнеров оказать давление на Кремль.

"Удары России – всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушение обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику – 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким", – написал гарант.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время продолжаются спасательные и аварийные работы в городах и общинах. Есть повреждения в Киеве и области, Харьковщине, Ивано-Франковской области, были сбития ударных БПЛА в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской.

За эту ночь оккупанты запустили более 420 беспилотников, более 20 ракет, в том числе и баллистику. Вражеская атака продолжалась всю ночь и до утра.

"Утром снова "Шахеды" на Харьковщину. В течение обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", – сообщил президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает ради Украины и стоит на страже защиты жизни. Он убежден, что только введение санкций заставят РФ закончить войну.

"Я благодарен всем, кто работает в Украине и с Украиной сейчас ради защиты жизни – ради наращивания производства оружия, укрепления нашего ПВО – и кто продолжает работу над санкциями. Только истинное давление на Россию способно остановить эту агрессию", – резюмировал гарант.

Напомним, в ночь на 21 июля Россия массированно атаковала Киев ударными дронами и ракетами. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 июля военные российской оккупационной армии нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харькова. В результате атаки в городе зафиксированы пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!