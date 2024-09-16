Удары точно цель: в DeepStatе показали, как украинские десантники уничтожают вражескую технику вместе с БК на Курщине. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области, продвигаясь вглубь территории РФ. Недавно в сети показали кадры, на которых украинские военные уничтожают вражескую военную технику вместе с боеприпасами на Курщине.

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Видео опубликовали в Telegram-канале DeepState. По технике россиян отработали десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Десантники из 95 ОДШБр уничтожают вражескую технику вместе с БК восточнее Веселого на Курщине", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября в сети появились первые спутниковые фото Глушковского района Курской области РФ после начала контрнаступления российских войск. На них видно, что оккупанты построили два новых понтонных моста через реку Сейм. На левом берегу реки видны следы мощного пожара.

Ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Россия существенно нарастила свои силы для вытеснения ВСУ из Курской области, собрав группировку численностью 40 тыс. человек. Однако, учитывая нерациональность действий оккупантов, им нужны 80-100 тыс.

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