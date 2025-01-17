Недавно произошел замечательный случай, который мы описывали подробно, и связан он с тем, что войска противника устроили странный ритуал, в ходе которого они по очереди… "припадали" к мощам так называемого Ильи Му-муромца. Странным этот ритуал является как по форме, так и по содержанию. Мракобесное содержание разбирать не имеет смысла, а вот форма действительно оказалась очень подозрительной. Скажем так, с точки зрения бродяг или тюремной братвы, форма не просто подозрительная, а даже уличительная.

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Просто напомним о том, что военный министр Белоусов настойчиво пропихивает в армию самое махровое мракобесие, в частности, и вот такие массовые молебны и целование мощей. Не секрет, что и сам он грешит подобными вещами. В общем, любое мракобесие остается на совести каждого, кто в него погружается, но здесь дело в другом. Сам он уединяется и "припадает" к мощам какой-то "матушки матронушки".

Скажем так, некрофилия хорошо описана в специальной, медицинской литературе и здесь нет ничего нового. Но дело в том, что министр припадает к мощам женского рода, а свое воинство заставляет припадать к мощам рода мужского, то Суворова, а теперь вот – этого. И вот если братве сказать о том, что конкретный персонаж был замечен в целовании части мужского тела, пусть и мертвого, то он безусловно уедет на курятник или будет жить в общей хате, но в "шахте".

Сам же министр полагал, что вот такие упражнения с мощами должны придать его воинству силу неимоверную, стойкость и упорство. В общем, все эти качества действительно снизошли именно на этих оккупантов с неба, прямо во время этой странной процедуры. Правда Му-муровец тут оказался не при делах, поскольку все это обеспечили наши разведчики, вычислившие эту суету, и расчет РСЗО HIMARS, который своевременно прислал к месту событий нужный заряд бодрости. Прямо на месте 20+ голов оккупанта обрели вечную стойкость, а остальных увезли в состоянии переходном к оной.

Формально получилась абсолютно неприятная непонятка и все это надо было как-то пояснить публике. Ведь мощи – вот они, а вокруг – мертвецы… и тишина! Ситуацию надо было как-то спасать и понятно, что выпустить Белоусова с мощами Матронушки под мышкой было явно не комильфо, а потому был использован режим "звонок другу". Таковым оказался поп гундяевского патриархата, который доходчиво пояснил, почему возник такой неприятный косяк с мощами. В их прессе это описано так:

"Россияне сами виноваты в том, что украинская армия запускает ракеты по территории страны — так бог наказывает их за аборты, заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев в ходе проповеди. "Аборты уничтожили наш генофонд, превратили нас в развратников и убийц… Именно из-за убийства невинных господь наказывает нас этими „Хаймарсами" или „Скальпами", которые летают по нашим городам", — заявил священник".

Из этого следует два очевидных вывода. Со слов данного попа, все их население – жертвы абортов, за что теперь их и карают Хаймарсы и Скальпы. Ну а второй вывод просто дословно озвучил сам изготовитель опиума для народа. Он заявил о том, что этими ракетами их карает сам бог… Мы всегда знали, что наши артиллеристы – боги войны, но вот чтобы об этом открыто заговорили русские попы…