Угроза для Липцов остается, враг пытается продвинуться: военный рассказал о ситуации на фронте. Видео

Ситуация на фронте в районе Липцы на Харьковщине остается напряженной, однако находится под контролем Сил обороны Украины. Российские войска не прекращают попыток продвинуться вперед, проводя активные действия вдоль линии соприкосновения.

В то же время украинские защитники удерживают позиции и не дают врагу достичь поставленных целей. Об этом рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с псевдонимом "Порох".

По словам военного, сейчас ситуация является сложной, но стабильно контролируемой украинскими силами. Противник пытается заходить на позиции Сил обороны, проводит ударно-поисковые действия вдоль всего участка ответственности подразделения, однако положительных результатов не имеет.

"Сейчас у нас ситуация сложная, но стабильно контролируемая нашими силами. Враг не оставляет попыток зайти на наши позиции, проводит ударно-поисковые действия вдоль всего участка нашей ответственности. Но результатов он положительных не имеет", – сказал он.

"Порох" также отметил, что уже второй год подряд российская армия пытается реализовать операцию по захвату Липцов и дальнейшего продвижения в направлении Харькова.

В то же время, учитывая длительное время и значительные ресурсы, которые враг потратил без достижения успеха, уровень угрозы постепенно уменьшается.

Напомним, ВС РФ продолжают атаки под Купянском Харьковской области. Однако их интенсивность снизилась после последнего крупного разгрома, поэтому враг стал выслеживать украинских дронаров.

По оценкам ISW, недавно украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Славянска и на тактическом направлении Константиновка – Дружковка. Зато россияне имели успехи в районе Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование продолжает уверять, что оккупационные силы "контролируют" город и "предотвращают попытки ВСУ прорваться" в город. Такая оторванность от реальности возмутила даже Z-блогеров.

