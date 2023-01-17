"Угроза остается": в ОК "Юг" объяснили, почему РФ сделала паузу с ударами иранскими дронами

Россия сделала паузу в использовании против Украины дронов-камикадзе иранского производства. Однако это время агрессор потратил на подготовку новой атаки по нашей стране с использованием Shahed.

Видео дня

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, выступая в эфире канала "Еспресо". Она подчеркнула: угроза ударов дронами-камикадзе никуда не делась.

"В последнее время мы видим, что они их [Shahed] не применяли – по всей вероятности из-за того, что должны подготовить и места их базирования, и персонал, который будет ими пользоваться. В любом случае, угроза остается. Вполне вероятно, что такая пауза оправдана тем, что они готовятся к следующему удару", – сказала спикер.

Представительница ОК "Юг" не исключает, что сильные порывы ветра тоже мешают врагу, поскольку влияют на полетность иранских беспилотников.

"Определенным образом, возможно, и погода влияет на то, что не используются БПЛА Shahed, потому что штормовая погода и очень сильный порывистый ветер, как правило, вредят использованию этого вида оружия", – сказала Гуменюк.

Напомним, что захватчики последний раз запускали по Украине иранские дроны-камикадзе в ночь на 2 января.

Как писал OBOZREVATEL:

– 5 января американский Институт изучения войны заявил: РФ использует 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будет применять их с такой же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

– Тегеран в обмен на беспилотники получит от России истребители. Возможно, договоренности стран также касаются баллистических ракет иранского производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!