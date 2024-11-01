'Угроза всему миру, которую нужно остановить': Зеленский рассказал о тысячах солдат КНДР у границы и реакции партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 ноября предупредил, что уже "тысячи солдат КНДР" находятся у границы Украины. Он также рассказал, как реагируют на это западные партнеры.

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По словам главы государства, к сожалению, партнеры до сих пор не предоставили разрешение бить вглубь страны-агрессора. А такое разрешение могло бы если не предупредить, то хотя бы помешать продвижению солдат КНДР.

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи – все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность – бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров", – отметил президент.

Однако партнеры не спешат ни с разрешением, ни с вооружением.

"Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам. Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, – каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что Северная Корея испытала новую баллистическую ракету, "с рекордным временем в полете и достаточной высотой".

"А мир просто наблюдает. Наблюдает, как растет эта угроза. Северная Корея научилась улучшать артиллерию. Это уже произошло благодаря сотрудничеству с Москвой. Научилась делать лучше и ракеты – это уже очевидно. Сейчас, к сожалению, научится современной войне. Первые тысячи солдат из Северной Кореи недалеко от украинской границы. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир будет снова наблюдать", – считает президент.

Украина, по утверждению главы государства, знает всю логистику между Россией и Северной Кореей. Ее не сложно заблокировать. Но это зависит, в частности, от Китая, который также только "наблюдает, как на фронт уезжают военные из Северной Кореи".

Поскольку участие Северной Кореи в этой войне в Европе представляет угрозу всему миру, Зеленский призвал партнеров "не просто наблюдать, а действовать".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский ранее уже упрекнул партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

В свою очередь США обратились в Китай с просьбой не допустить участия северокорейских солдат в войне в Украине. Соединенные Штаты хотят воспользоваться влиянием Поднебесной на Северную Корею, чтобы надавить Пхеньян и заставить вернуть своих военных из РФ.

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