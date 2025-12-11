'Украина борется и будет бороться': штурмовики подняли украинский флаг в Покровске. Видео

Штурмовики полка "Скала" подняли украинский флаг в центре Покровска Донецкой области. Видео поднятия флага зафиксировано на мобильную камеру прямо на улицах города, где продолжаются бои за позиции. Это стало свидетельством того, что украинские подразделения продолжают действовать в пределах Покровска, несмотря на информационные заявления оккупантов.

Запись видео обнародовало в Telegram-канале подразделение "Скала 425". Кадры демонстрируют реальную ситуацию в городе, отмечает бригада.

На видео фиксируется группа военнослужащих в камуфляже, которые движутся среди разрушенных зданий и останавливаются возле конструкции в центральной части Покровска. Один из штурмовиков достает сложенный флаг и крепит его на металлическую опору. Над городом сразу поднимается сине-желтый флаг – жест, который бойцы называют подтверждением того, что украинские силы продолжают держать районы Покровска. В кадре слышно, как один из воинов говорит: "Чтобы все видели, чей здесь флаг", после чего группа продолжает движение по улице под звуки далекой канонады. Территория вокруг выглядит частично поврежденной обстрелами: разбитые фасады, пустые дороги и обломки на асфальте.

В подразделении объяснили, что установление флага — это не символическая акция, а фиксация присутствия украинской армии в городе, где идет борьба за каждый квартал. По их словам, российские заявления о полном контроле Покровска не соответствуют действительности, а местность остается зоной активных боев. Бойцы также сообщают, что во время операции продвижения работают малыми группами, используя улицы и укрытия, поскольку ситуация остается опасной из-за артиллерийских ударов и беспилотников. Все действия снимаются для документирования обстановки и опровержения фейковых сообщений РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, оборона Покровска продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Мирноград – не в окружении. В Купянске продолжается наша успешная контрдиверсионная операция.

