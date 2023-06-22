Украина борется за вас': Порошенко показал в Лондоне трагические кадры войны в Украине

Петр Порошенко во время юбилейного саммита Международного демократического союза в Лондоне показал политикам со всего мира шокирующие кадры разрушенных городов и сел Украины, уничтожаемых российскими варварами. Он призвал поддерживать Украину к победе над врагом.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Майк Помпео подарил мне книгу с подписью "Никогда не сдавайся, ни на дюйм". Это также послание украинского народа, который с оружием в руках пошел на защиту нашей страны, нашего дома, наших городов. В начале фильма есть кадр в церкви, где я был на похоронах нашего народного депутата Олега Барны, он погиб во время штурма в Угледаре, пытаясь освободить украинскую землю, а в конце фильма – бывший глава Тернопольской ОГА Степан Барна, который теперь солдат с оружием в руках воюет под Бахмутом. Это – одна семья, и это очень символично. Это история нашего народа", – сказал Порошенко.

"Вы видите кадры из Херсона. Я был там неделю назад. Мы привезли надувные лодки и двигатель для волонтерской бригады, которая ездит спасать людей. Только в Олешках из-за того, что Россия взорвала дамбу, погибли 500 мирных жителей. К этому невозможно привыкнуть, невозможно смириться", – поделился эмоциями пятый президент.

Лидер партии "ЕС" подчеркнул, что Украинцы делают все возможное, чтобы сберечь единство, чтобы обеспечить устойчивость.

"Украина борется за вас. Украина борется за глобальную демократию, Украина борется за глобальную свободу и украинцы борются за свой собственный путь", – подчеркнул Порошенко.