Украина будет лидером в области оборонных технологий: Зеленский рассказал о развитии отечественного ОПК во время войны

Одним из перспективных направлений развития Украины сейчас и после победы в войне против России будут производства, связанные с безопасностью и технологиями безопасности. В частности, на предприятиях "Укроборонпрома" запущены несколько программ, в частности ракетных, и производство растет.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Глава государства сообщил, что в октябре в нашей стране состоится форум в области military tech, который планируют посетить ведущие представители отрасли из разных стран и континентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также украинский лидер не исключает заключения контрактов во время этого мероприятия – Украина сейчас открыта для партнеров и инвесторов, и каждый из них может занять свою нишу.

По словам Зеленского, Украина уже возродила линии оборонно-промышленного комплекса и производит ряд оборудования НАТОвского образца, что имеет большое значение.

"Для многих бизнесменов мира это большой пример. Я думаю, в этом направлении – military tech, в диджитале – мы в этом направлении будем номер один. По крайней мере, на Европейском континенте", – убежден президент.

Кроме того, на предприятиях "Укроборонпрома" сегодня производятся "Нептуны", "Стугны", "Корсары", и объемы этого производства значительно растут.

"Просто колоссальные цифры, которые постоянно на фронте, в которых постоянно нуждаются, которые одобряют наши военные, и им хочется еще больше, но вы даже не представляете, какое количество мы строим. Просто большое, очень большое", – отметил Зеленский.

Украина наладила и производство артиллерии НАТОвского образца, причем партнеры, по словам главы государства, не запрещают нам развивать те или иные оборонные направления, а наоборот – поддерживают.

"Мы говорим, работаем. Например, CV90 – они хотели, чтобы это было публичное. Я был не против, но придется теперь фабрику прятать. Однако это важно. Броневик, технологии дадут", – рассказал Зеленский.

Отметим, что во время рабочего визита президента Украины в Швецию 19 августа 2023 года была заключена декларация о намерениях относительно совместного производства и обслуживания шведских боевых машин пехоты CV90.

Зеленский убежден, что после победы в Украину придет много технологий и инвестиций.

Напомним, также президент допустил проведение выборов во время войны, но только при финансировании избирательного процесса ЕС и США. Кроме того, эти страны должны направить своих наблюдателей в окопы на фронт.

Зеленский напомнил, что значительное количество украинцев сейчас находится за границей, в том числе в странах ЕС, и для обеспечения их волеизъявления также нужны значительные ресурсы и участки, которых у Украины в таком количестве нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– приоритетом номер один на сегодняшний день для себя Зеленский назвал окончание войны победой с невозможностью ее повторения. Гарант подчеркнул, что эта задача непростая и, прежде всего, зависит от единства народа.

– также президент выдвинул инициативу в парламент по приравнению коррупции к государственной измене на период военного времени. В этом вопросе очень важно соблюдать законность, а не выносить "приговор" в резонансных процессах на эмоциях общества.