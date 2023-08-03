'Украина будет полностью под нашим контролем': на росТВ размечтались о победе в войне. Видео

На российском телевидении не перестают говорить о полном захвате Украины, мечтая, что страна будет "полностью под контролем РФ". И примечательно, что этой кремлевской пропаганде подыгрывают предатели, которые сбежали в страну-агрессора, скрываясь от правосудия в родном государстве.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. В Telegram-канале ЦПД опубликовали фрагмент эфира росТВ, где "экспертом" выступил бывший украинский политик (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тему о "контроле над Украиной" в очередной раз подняли в программе главного рупора Кремля Владимира Соловьева. Так называемым спикером пропагандист пригласил пророссийского экс-нардепа от "Партии регионов" Игоря Маркова, и тот выразил убеждение, что Россия "захватит всю" территорию нашего государства.

"Никаких других вариантов нет – Украина будет полностью под нашим контролем. Полностью! С остатками Украины, без остатков – не знаю, не мне принимать эти решения", – кричал предатель.

Пытаясь доказать "бесспорность" своего бреда, он живо размахивал руками, а из его рта едва не пенилось. Марков заявлял, якобы переживает за бывших земляков, а потому посоветовал украинцам "сохранить свои жизни".

"Вариантов нет от слова совсем. Я просто призываю всех подумать и просто сохранить свои жизни. Просто задуматься над этим", – цинично высказался предатель Украины.

Отметим, что уроженец Одессы Игорь Марков – бывший украинский пророссийский политик, народный депутат Верховной Рады VII созыва от "Партии регионов" (2012-2013 гг). Он известный украинофоб с русофильскими взглядами, сторонник и спонсор квазигосударств и террористических группировок "Л/ДНР", а еще лидер ныне бездействующей пророссийской партии "Родина".

Украинская прокуратура обвинила его в попытке посягнуть на территориальную целостность государства. На сегодня 50-летний пропагандист скрывается от украинских правоохранителей в России, куда бежал еще в 2014 году. В пропагандистских шоу экс-нардеп-беглец неоднократно выступал с оскорбительными речами в отношении украинцев.

В августе прошлого года СБУ объявила в международный розыск бывшего "регионала", подозреваемого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Хотя правоохранители не назвали его фамилию, но опубликовали фото Игоря Маркова, являющегося активным участником российских пропагандистских шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на ряд поражений и огромные потери армии РФ в войне против Украины, кремлевские пропагандисты продолжают рассказывать, что у России все "под контролем". Недавно рупоры Кремля попытались оправдаться за поражение оккупантов в селе Старомайорское на Донетчине.

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