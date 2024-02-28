Украина будет вынуждена обороняться еще несколько месяцев: британский главком сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ

Украина сможет начать новое контрнаступление, в лучшем случае, к концу лета. Весной украинским защитникам все еще будет не хватать боеприпасов и "ВСУ будет отставать в войне с Россией".

Так считает британский главком, адмирал сэр Тони Радакин. По его словам, нужно ожидать, пока Запад не согласится на дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Британский адмирал особо отметил острую необходимость увеличения военной помощи Украине. Радакин подчеркнул, что наша страна столкнулась со сложной ситуацией "из-за трудностей с боеприпасами" сразу после того, как военная помощь от США была прекращена. Европа пока не в состоянии восполнить этот пробел.

В настоящее время среди союзников НАТО продолжаются разговоры о том, "как можно усилить поддержку Украины". Но реальные заявления и реальная помощь будут либо во время, либо накануне июльского саммита НАТО в Вашингтоне, считает британский главком.

"Я думаю, что это затруднительное положение, вероятно, будет продолжаться, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев", – сказал Радакин. Он также не исключает, что контрнаступление ВСУ не начнется до следующего года.

Как сообщал OBOZ.UA, наш лидер оказался более оптимистичен британского адмирала. В войне с РФ 2024 год станет решающим, но украинцам нужно мужество и стойкость, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее разведка Британии доложила, что после захвата Авдеевки российским оккупационным войскам потребуется время на переоснащение и отдых. Однако уже на следующей неделе захватчики постараются расширить территориальные достижения.