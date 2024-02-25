Зеленский: с 2024 года зависит формат окончания войны

В войне с Российской Федерацией 2024 год станет решающим. Но украинцам нужно мужество и стойкость.

Так президент Украины ответил на вопросы журналистов, когда закончится война. OBOZ.UA в воскресенье, 25 февраля, ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции в Киеве.

"Вся эта война о мужестве людей. Все годы мужества. Первый год – это было выживание. Это был страшный год. Изолированные города Украины с сотнями тысяч населения без пищи и воды – это был ужас", – отметил президент. , отвечая на вопросы.

Он также отметил, что второй был годом устойчивости по всем направлениям.

"Ребята на поле боя, а Запад объединился. А вот третий год – переломный... И поэтому нам нужно и мужество, и стойкость, чтобы выжить. От этого года будет зависеть формат окончания этой войны", - отметил он.

По мнению президента, если Украина и украинцы развалятся сейчас внутри и с партнерами, то это будет самый слабый момент.

Ранее Владимир Зеленский впервые озвучил потери сил обороны в войне с Россией. По его словам, жизнями за сдерживание российской агрессии и освобождение оккупированных территорий заплатили 31 тысяч украинских воинов.

Напомним, 25 февраля в Киеве проходит пресс-конференция президента Украины. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию события и собрал все детали и заявления Зеленского, сделанные им в ходе общения с украинскими и зарубежными СМИ.