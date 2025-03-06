Штош. Пока Макрон обнимается с Орбаном и склоняет его к общеевропейскому сожительству, нацарапаем на полях.

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1. Мы можем хихикать или ужасаться текущим девиациям, но всё возможное сотрудничество с США надо сохранить. И быть готовыми возобновить. Масса людей сейчас делает эту работу, по формальным и неформальным каналам. Все, у кого есть деловые, человеческие, иные контакты, могут включаться. Устойчивый низовой фон о необходимости сотрудничества реально поможет. Развороты и "отрезвления" в политике не редкость. Это потребует времени, учитывая, что действующей администрацией мы воспринимаемся как досадная помеха, подлежащая устранению. Даже при временном откате отношений, диапазон отката может быть драматически разным: от непомощи до прямого вреда, эмбарго. США остаются гегемоном, центром притяжения, источником знаний, только у них есть необходимые универсальность и масштаб.

2. Никаких сопоставимых отношений с Китаем у нас даже теоретически быть не может. Для Китая мы не существуем как субъект со свободой воли. Просто не существуем. Только как прокси США, раздражающее Россию. Обижаться на Трампа можно, но Китай это ни в каком виде не альтернатива. Россия способна вести войну до сих пор исключительно благодаря Китаю. Лезть на рожон не надо, нишево взаимодействовать надо, но никаких иллюзий.

3. Европа очень разнородна. Даже в условно лояльных нам странах есть разрыв между военными и политиками, обществом и армией. У нас, при всех проблемах и оговорках, уровень вовлечения гражданских в оборону – космический по сравнению с Европой. Изменения там если и будут – то небыстро. С качелями, откатами. Нужно очень трезво оценивать реальные возможности Европы с поправкой на время. Это как в анекдоте – о гипотетическом и реальном: гипотетически – миллионеры, а реально – в наличии женщины с пониженной социальной ответственности и латентный престарелый гей. На ментальном уровне в Европе продолжают готовиться к прошлой войне. Мы на три корпуса впереди. Это аргумент. Потому что россияне тоже на три корпуса впереди. Европа может сравнительно быстро и в нужном объёме помочь деньгами, чтобы разогнать наши внутренние ресурсы. А также дипломатическими и политическими контактами в разных странах. Это немало. Россияне очень эффектно могут нагонять страху. В каждой стране Европы надо развивать контакты с группами, которые понимают, что, раз начавшись, запугивание не прекратится никогда, если не устранить источник или не лишить агрессора возможности запугивать. В случае нарастания кризиса ЕС в целом и страны по-отдельности скорее будут искать возможность договориться с США и РФ за наш счёт, чем рисковать. Как минимум ближайшие несколько лет. Так что ресурсы точно будут, помощь точно будет, просто надо осознавать их пределы.

4. Самое слабое место – это не фронт, а мозги в тылу. Россия не может ничего сделать нашей армии быстро. Если б могла – уже б давно сделала. Быстро она может только запугать тыл. Например, с помощью массированных ударов по инфраструктуре и жилым домам. Может выносить энергетику. Объективно – мы на порядок лучше готовы, чем три-два-полтора года назад. Инвентаризируем и заряжаем все батарейки, перетряхиваем и обновляем аптечки, выбрасываем сгнившее из запасов и добавляем новое. Просто готовимся, как уже готовились. Время сейчас - превыше всего. Например, в России скоро начнётся сезон пожаров. В этом году раньше из-за более сухой зимы. Уже горит Приморье. Наложение разных замедляющих факторов может стать несовместимым с потребностью давить на фронте.

5. Сейчас идеальное время, чтобы привести в порядок голову и сделать выводы. То, что я напишу дальше, не все воспримут сходу, просто обдумайте.

Помните, я уже упоминал "народный спутник", купленный летом 2022 г.? Сколько тогда было криков и истерик, мол, зачем, партнёры же нам всё дают!!! Вчера вышла публикация со ссылкой на ГУР, в которой подсвечено, что этот спутник – не единственный. Как минимум, ещё есть нечто "при поддержке Германии". Я об этом "нечто" упоминал ранее без конкретизации. Это тоже началось в 2022 г. В 2022-первой половине 2023 гг. было немало сделано для диверсификации по многим важным направлениям. Начиная от условной "Богданы", которая сейчас штампуется в невообразимом для Европы темпе. Просто делалось в тишине, подсвечивалась иностранная помощь. Отчасти именно поэтому Украина демонстрирует загадочную устойчивость. Не везде, но во многом мы сильнее, чем кажется и чем можно сказать. Те, кто видит общую картину на уровне метаданных войны, это знают. Поэтому дожимать Украину без нашего ДОБРОВОЛЬНОГО решения – можно умаяться. Поэтому будут давить на мозги. Поэтому системно выпиливали людей, работавших на повышение внутренней субъектности.

Самое время провести инвентаризацию. Зафиксировать критические зависимости. Запомнить, кто публично и непублично обслуживал появление этих зависимостей. И кто сейчас продолжает это делать. Иначе ноль шансов вырваться. Не на этом, так на следующем этапе загонят.

Следующая экзистенциальная задача – пересмотр самоубийственных установок, которые годами натягивали на страну банды лоббистов в интересах внешних игроков. Но это требует отдельного текста.

Сейчас весь наш манёвр состоит в том, чтобы укреплять фронт и повышать устойчивость. Никаких волшебных таблеток нет. Если кто-то надеется комфортно подморозиться/сдаться – то сейчас даже опции такой нет. Всё будет максимально некомфортно.

Поэтому найдите способ контролировать тревожность, не отвлекайтесь на то, что прямо на вас не влияет и/или что вы даже теоретически не можете изменить. Пусть оно развлекает, не съедая душевную энергию. Она понадобится, чтобы поддержать близких.

Март точно будет трудным. К апрелю будут новые вводные. Например, отчасти заработает новая корпусная система организации войск. Более динамично сможет реагировать Европа. Трамп и его окружение начнут получать отдачу за свои экзерсисы. И т.д.

Будет день – будет пища.