Украина договорилась с Британией о передаче дальнобойного оружия, – Зеленский о результатах визита в Лондон

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Они обсуждали оборонные вопросы и договорились о поставках Украине дальнобойного оружия.

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Об этом по результатам встречи Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Стороны также согласовали поставки Вооруженным силам Украины значительного количества бронированной техники.

"Имеем сильный оборонный пакет от Великобритании", – отметил президент.

Во время пресс-конференции с Сунаком он сказал, что получение дальнобойного оружия является приоритетом для Украины, и отметил, что Британия услышала наш призыв.

Кроме того, Киев и Лондон договорились начать подготовку украинских пилотов. Напомним, Сунак заявил, что Лондон готов начать обучение наших летчиков пилотированию боевых самолетов "Тайфун". Он отметил, что это станет первым шагом к передаче Украине истребителей.

"Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании – что мы вместе не только идем, но и пройдем весь путь к нашей общей победе", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля глава украинского государства прибыл в Британию с официальным визитом. В Лондоне он провел встречу с Риши Сунаком и пообщался с королем Чарльзом III. Все детали визита по ссылке.

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