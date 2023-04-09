Украина договорилась с Польшей о поставке 200 бронетранспортеров Rosomak – Зеленский

Украина и Польша договорились о поставках для нужд ВСУ 200 современных бронетранспортеров Rosomak польского производства. 100 бронемашин будут поставлены сейчас, и еще 100 – позже.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время традиционного вечернего обращения к украинскому народу. Он подчеркнул, что Польша выполнила все предварительные договоренности о передаче оружия и военной техники.

"Самое весомое в эти дни, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения. Польша выполнила всё задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП – более сотни машин. Что касается бронетранспортеров: Rosomak – 200 машин. Сейчас сто, и сто позже. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", – сообщил Владимир Зеленский.

Также он добавил, что с правительством Польши есть важные договоренности по экономике, в частности – по восстановлению Харьковщины. Кроме того, на уровне первых леди Украины и Польши договорено о гуманитарных и медицинских проектах.

Напомним, 1 апреля стало известно, что Украина заказала Польше 100 бронетранспортеров Rosomak. Средства за них платят партнеры Украины – США и Европейский Союз.

Rosomak – польская модификация финского бронетранспортера Patria AMV. Эти колесные бронированные машины находятся на вооружении в Польше с 2003 года. Боевая машина пехоты KTO Rosomak используется для транспортировки 8 солдат, а также для обеспечения их прямой огневой поддержки.

Башня Oto Melara Hitfist-30P вооружена 30-мм цепной пушкой ATK Mk44 и 7,62-мм пулеметом НАТО UKM-2000C с коаксиальной установкой. Она обладает современной системой управления огнем с тепловизионным прицелом и стабилизацией пушки для точной стрельбы на ходу. Система активной защиты – это лазерная система предупреждения "Обра", соединенная с шестью 81-мм дымовыми гранатометами 902A ZM Dezamet. Некоторые из них оснащены ПТРК Spike, пусковая установка которого установлена по обе стороны башни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по итогам визита Владимира Зеленского в Варшаву Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи. Он будет содержать бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, самоходные минометы M120 Rak и другое вооружение.

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