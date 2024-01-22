"Украина должна быть и будет в повестке дня мира": Зеленский рассказал, чем будет заниматься до конца февраля. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января провел несколько совещаний. Одно из них касалось детализации дальнейшей работы с партнерами на этот месяц и следующий – до конца февраля.

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"Украина должна быть и будет в повестке дня мира. Готовим необходимые переговоры и документы", – сообщил гарант в традиционном вечернем обращении к гражданам. Соответствующим видео поделился Офис президента в YouTube.

Второе совещание касалось замороженных активов Российской Федерации. Они должны быть использованы для защиты от агрессии, отметил Зеленский. "Добавляем прочность нашей позиции – позиции справедливости", – заявил он.

"И третье. Сегодня члены правительства встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. У каждого может быть свой взгляд, да, но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей – крепостью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все выработки будут представлены на СНБО", – рассказал президент.

Также он отметил, что 22 января, в День Соборности, нашу страну посетил премьер-министр Польши Дональд Туск. Это первая его поездка в государство вне Европейского Союза после назначения на должность.

"Первый визит. Очень продуктивный. Мы с господином премьер-министром Туском сегодня очень содержательно говорили по всем вопросам, которые есть между нашими государствами – между Украиной и Польшей – и на уровне европейских институций", – сообщил Зеленский. Он отметил, что Варшава передаст Силам обороны новый пакет военной помощи.

Украинский глава уверен, что блокировку польско-украинской границы можно преодолеть, "найти прагматические выходы из любых критических ситуаций".

Зеленский поблагодарил дружественную страну за присоединение к декларации G7 по гарантиям безопасности. "Начинаем работу над двусторонним договором безопасности", – рассказал президент.

Он добавил, что опыт Польши и премьер-министра Туска лично может помочь Украине в движении к НАТО и ЕС.

Зеленский закончил обращение словами благодарности. "Я благодарю всех, кто вместе с Украиной и в Украине! Спасибо каждому и каждой, кто укрепляет Украину, кто бьется и работает ради нашего государства, нашего общества, наших людей – всех украинцев", – сказал гарант.

Как писал OBOZ.UA:

– Туск прибыл в Киев утром 22 января на поезде. В рамках визита политик подчеркнул, что "нет ничего важнее военной поддержки Украины – это дело номер один".

– Польский премьер на совместной пресс-конференции с Зеленским объявил, что его страна присоединилась к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Киева.

– 22 января Туск и Зеленский встретились со студентами украинских университетов в стенах Киево-Могилянской академии.

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