'Украина должна и дальше получать поддержку': Шольц и Сунак провели телефонный разговор

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с британским премьер-министром Риши Сунаком. Переговоры прошли вечером в пятницу, 19 января.

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Об этом глава правительства ФРГ сообщил в X(Twitter). Политики обсудили ситуацию в Украине.

По словам канцлера, "стороны согласились, что Украина должна и дальше получать существенную и постоянную поддержку в борьбе с российской агрессивной войной".

Кроме того, у Шольца будет возможность согласовать планы поддержки Украины во время личной встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном, который совершит визит в Берлин 22 января. Кроме украинского вопроса, лидеры обсудят подготовку спецзаседания Европейского совета 1 февраля в Брюсселе и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Великобритания стала первой страной Запада, подписавшей такой документ с Украиной.

Кроме того, Риши Сунак объявил о пакете помощи Украине объемом 2,5 млрд фунтов – самый большой с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ряд стран хотят подписать соглашение с Украиной о гарантиях безопасности. По его словам, угода, заключенная с Лондоном, дала "мощный импульс другим".

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