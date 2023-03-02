Украина должна победить РФ на поле боя: советник Залужного дал прогноз по срокам завершения войны

Кровопролитная война в Украине, развязанная Россией, получит завершение когда наша армия окончательно прогонит противника с занятой территории и Москва объявит капитуляцию. Эта цель будет достигнута, но не раньше, чем через год.

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Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказал главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров. Он пояснил, что украинское командование не списывает со счетов масштабы Российской Федерации в смысле человеческого потенциала, а также наличие ядерного оружия.

"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос состоит в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", – подчеркнул военный.

Назаров добавил, что для достижения этих целей понадобится только формат крупного контрнаступления. В качестве примера он привел освобождение Херсона и части Харьковской области, где противник был разгромлен, несмотря на то, что успел укрепиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью западным СМИ президент Зеленский указал, что война в Украине закончится сразу, как будут освобождены все территории, захваченные оккупантами из России. Вопреки осторожным опасениям Запада, профессиональная и современная армия ВСУ не станет посягать на территории РФ.

В то же время обезумевший диктатор Путин готов на все, чтобы спасти пошатнувшийся режим. На фоне провалов "второй армии мира" в Украине и участившихся ударов по территории РФ он запустил новую программу – террора.