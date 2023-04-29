'Украина должна победить': Зеленский объяснил, почему Кремль нужно остановить, и заявил об 'информационном фашизме' в РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется не только за свою свободу и территории, но и за общие европейские ценности, которые страна-агрессор РФ пытается уничтожить. Глава государства подчеркнул, что украинцам приходится противостоять не только оружию на поле боя, но и другим нападкам врага, включая кибератаки и дезинформацию.

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Зеленский отметил, что Россию важно сейчас остановить, ведь агрессор пытается отнять не только территории, но в первую очередь аннексировать права и свободы людей. Об этом президент рассказал в интервью финским, шведским, датским и норвежским СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам президента, иногда дезинформация страны-агрессора работает жестче, чем оружие на поле боя, поэтому Украина сталкивается с различными потрясениям и гибридной войне. Зеленский сравнил войну с ребусом, в котором наша страна должна не только одержать победу, но и решить многие другие задачи, чтобы не позволить всему цивилизованному миру проиграть.

"Я понимаю все вызовы этой войны и последствия для каждой страны. Страны понимают за что мы боремся – за общие ценности. Но это комплексная история. Ни одна страна не может полностью обеспечить Украину, потому что это современная война, масштабов которых не было, применения разных технологий. Это не только оружие. Мы боремся с кибератаками, с дезинформацией. Дезинформация иногда работает жестче, чем оружие на поле боя. Поэтому это сложная война, это ребус, который Украина должна не только развязать, но и победить. Поэтому что, если мы не победим – проиграет цивилизованный мир", – сказал Зеленский.

Также Зеленский назвал российскую пропаганду современным информационным фашизмом, с помощью которого агрессор пытается отнять у людей права и свободы. Глава государство заявил, что РФ должна потерпеть поражение, чтобы больше никогда не представлять угрозу ни одной цивилизованной стране.

"Россия настолько загнана в коридор, в котором они живут с момента Советского Союза, они настолько людей загнали в этот информационный коридор и не дают дверей. Ты просто бежишь и веришь в этот современный информационный фашизм, который они построили. Поэтому это сложная война. Но я хочу, чтобы все знали, что мы точно боремся за то, чтобы страны Европы, страны НАТО никогда не чувствовали способность России аннексировать ту или иную свободу. Когда мы говорим территорию, возможно, оно звучит не так справедливо. Поэтому я бы сказал, что это аннексия прав человека, это аннексия свободы, это аннексия закона и, конечно, земли", – отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления Вооруженным силам Украины удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым.

Ранее Зеленский прокомментировал массированную ракетную атаку страны-агрессора РФ на Украину. Он отметил, что на такой террор, который демонстрируют россияне, способно лишь абсолютное зло.

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