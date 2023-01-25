Украина должна сформировать танковый кулак, после ударов которого Россия уже не поднимется, — Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал массовую передачу оружия Украине. Президент поблагодарил все страны, которые присоединились к "танковой коалиции".

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Об этом он рассказал в свое Telegram-канале. Важным фактом для заметных успехов на фронте является учения украинских солдатов (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны – современных танков", – сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил всех партнеров за готовность поставлять нашей стране современное оружие и, в частности, танки.

"Все это доказывает важнейший факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено все мы работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы, – это историческое достижение лидеров, работающих сейчас", – добавил он.

Как заявил Владимир Зеленский, важным вопросом в настоящее время является скорость и объем поставок, а также возможность обучения украинских военных. Цель украинской армии – формирование танковой группы, которой не сможет противостоять противник.

"Еще одно. Я благодарю за очень трогательные слова поддержки и приветствия, которые услышал и увидел от многих очень разных людей. И пожелание у нас с вами одно по сути – общее пожелание: победа. Делаем все ради победы Украины. И она будет. Слава Украине!", – подсуммировал Президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники.

– Страны Европы планируют предоставить Украине 80 танков Leopard. При этом Германия намерена передать вооружение Киеву до конца марта.

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