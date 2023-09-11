'Украина должна выдержать': Зеленский призвал всех сосредоточиться на обороне государства так же, как в первые дни. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор Россия надеется не на свою победу в войне, а на то, что Украина не выдержит. Однако украинский народ не должен этого допустить, поэтому все украинцы должны быть сосредоточены на обороне государства так же, как и в первые дни полномасштабного российского вторжения.

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Приоритет сейчас только то, что усиливает Украину. Об этом президент сказал в традиционном вечернем обращении в конце 565-го дня войны, видео опубликовали на его Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Россия не надеется победить. Враг надеется лишь на то, что мы не выдержим. Украина должна выдержать. Все, что нас усиливает, – приоритет. Никакого послабления! И никому не позволим ослаблять Украину", – подчеркнул он.

Президент отметил, что разные украинские города и области сегодня подверглись российским ударам – он призвал украинцев в городах, где относительно спокойно, всегда помнить о территориях, которые почти постоянно под огнем.

Он напомнил, что от российских обстрелов сегодня содрогались Никополь, Очаков, Херсон и другие города и села Херсонщины; Пологовский район на Запорожье; Покровский, Бахмутский, Волновахский районы Донецкой области; Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Кривой Рог.

Также Зеленский сообщил о новом пакете помощи от Германии для Сил обороны Украины. В него войдут средства ПВО, артиллерия, военная техника. Об этом он говорил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

"Очень важно, что партнеры слышат потребности нашего государства, наших воинов, защиты нашей энергетики. Я уверен, что будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут", – подчеркнул политик.

Президент, кроме того, провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, первым заместителем министра Александром Павлюком и вице-премьером Михаилом Федоровым по поводу обеспечения наших воинов и прозрачности этого обеспечения.

"Конкретные потребности наших боевых бригад – они должны обеспечиваться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизирован. Вообще бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются ребята на "нуле". Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, Министерство цифровизации помогает", – сказал глава государства.

Также он провел совещание с представителями правоохранительного сектора.

"Очевидно, Украине нужно больше прогресса в защите интересов общества. В защите от тех, кто ставит интересы своего кошелька выше, чем общественные нормы и правила. Выше, чем даже войну. Будут новые шаги государства", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что даже незначительный прогресс на поле боя имеет огромное значение для Украины. Он уверен, что Силам обороны необходимо надавить на российских оккупантов на юге, и тогда они побегут с этого и других направлений на передовой.