Украина готовит соглашение о безопасности с Северной Македонией: Кулеба рассказал подробности

Украина готовит соглашение о безопасности с Северной Македонией. Также был обсужден процесс вступления обеих стран в Евросоюз.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X. В субботу, 29 июня, дипломат провел переговоры на полях Дубровницкого форума в Хорватии с главой МИД Северной Македонии Тимчо Муцунским.

"Мы также сосредоточились на подготовке нашего двустороннего соглашения о безопасности. Я поблагодарил Северную Македонию за участие в инаугурационном Саммите мира. Мы обсудили дальнейшие совместные шаги по восстановлению международной безопасности и долгосрочного мира в соответствии с Уставом ООН и формулой мира", – рассказал Кулеба.

Следует отметить, что Украина заключила соглашения о гарантиях безопасности уже с 19 европейскими государствами и Соединенными Штатами. В страны-партнеры вошли Япония, Словения, Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция и Исландия.

В четверг, 27 июня, во время Саммита ЕС в Брюсселе Украина подписала гарантии безопасности еще с двумя странами. Соглашения с нашей страной заключили Литва и Эстония.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и продолжительный мир для украинцев. Глава государства отметил, что это укрепит надежную стабильность для всех стран мира.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, разделенных на 33 раздела.

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