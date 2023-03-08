Украина готовится к большому контрнаступлению, накапливая запасы западного оружия: Залужный избежал ловушки, которую готовил враг – Economist

Одной из целей российского наступления, начатого минувшей зимой, было вынудить украинское военное командование бросить в бой резервы, необходимые для весеннего украинского контрнаступления. Ловушка, расставленная Кремлем, не сработала: Залужный не только не расходовал резервы, но и отправил часть военнослужащих обучаться работать с современной западной техникой, поставки которой партнеры уже согласовали.

Видео дня

О российской ловушке, а также о том, сможет ли Украина освободить все оккупированные Россией территории, пишет Еconomist. Издание также констатирует: в декабре-январе западные союзники Украины укрепились во мнении, что Россия еще более слаба, чем считалось ранее, а затяжная война не в интересах Запада, следовательно, необходимо сделать все, чтобы ее закончить.

Издание пишет, что с декабря, а особенно – после очередного заседания в формате "Рамштайн" во взаимодействии между Украиной и западными союзниками произошел перелом. Два ключевых партнера Украины, США и Великобритания, окончательно осознали, что затяжная война совершенно не в интересах Запада. Учитывая тот факт, что Россия оказалась еще более слабой, чем считалось ранее, на Западе принято решение усилить помощь Украине, чтобы положить конец российской агрессии.

В частности, "прорыв" в решениях о поставках вооружений произошел на восьмом заседании "Рамштайн" 20 января, где не только было решено предоставить Украине западные танки, но и поставлена цель: передать как можно больше боевых машин до конца марта.

"Соответственно, ручеек оружия превратился в поток. Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% – более 8 млрд долларов – поступило за три месяца с 9 декабря. Один представитель европейского оборонного ведомства говорит, что поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Американский пакет включает в себя, например, бронированные мостоукладчики, которые были бы жизненно необходимы для любого наступления на юге или востоке", – констатирует издание.

Это уже привело к существенной трансформации украинской армии. Большую часть техники и оружия, имеющихся на вооружении ВСУ, до сих пор составляет советское оружие. Но если в конце 2022 года соотношение советского и западного снаряжения составляло пять к одному, то после поставок обещанной техники оно значительно сократится.

"Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, надеется, что со временем в его распоряжении будут три новых армейских корпуса, каждый из которых будет состоять из шести бригад и насчитывать более 20 тыс. человек", – пишет издание.

По данным Еconomist, Россия начала свое наступление в конце января отчасти для того, чтобы заставить Украину использовать свои резервы. Ведь это существенно затруднило бы украинское контрнаступление. Его начала многие западные аналитики ожидают в апреле.

"В последние дни российские солдаты и наемники углубились в Бахмут, город в Донецкой области, который с лета прошлого года подвергается атакам со стороны России. Но в битве за город погибло гораздо больше россиян, чем украинцев. И что еще более важно, генерал Залужный избежал очевидной ловушки. Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы для спасения города, имеющего в большей степени символическое, нежели военное значение, он отправил войска за границу для обучения на новой технике", – пишет издание.

Еconomist также напомнил, что с января учебное командование 7-й армии США проводит пятинедельный курс для украинских подразделений на полигоне на востоке Баварии.

"Во время наступлений в прошлом году украинская армия в основном атаковала соединениями размером с роту. Обучение в Grafenwoehr предназначено для того, чтобы объединить их в более крупные батальоны и бригады, способные вести "общевойсковую" войну, в которой пехота, бронетехника, артиллерия и другие роды войск работают вместе, а не последовательно, как это обычно происходит сейчас", – отмечается в публикации.

При этом не все на Западе считают, что подготовка ведется в достаточных объемах, чтобы помочь Украине освободить 18% захваченной Россией территории. За месяц через полигон в Германии может пройти примерно батальон украинских солдат, большая же часть Сил обороны Украины по-прежнему состоит из мобилизованных людей с ограниченным опытом.

Остается также проблема с боеприпасами и авиацией.

"Боеприпасы остаются серьезной проблемой, поскольку западные союзники не торопятся наращивать производство. А отсутствие у Украины военно-воздушных сил может стать еще более серьезной проблемой, если российские военные самолеты окажутся готовы пойти на больший риск во время любого украинского наступления", – констатирует издание.

В то же время ситуация в российской армии остается плачевной.

"Российская армия – в ужасном состоянии. Если после завоевания Бахмута она решит углубиться на подконтрольные Украине территории Донецкой области, ей придется еще больше истощать свои скудные резервы. Со временем она может начать стягивать подразделения из других частей длинной линии фронта, создавая бреши, которыми может воспользоваться Украина, предполагает Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. Союзники Украины внимательно следят за слабыми местами", – пишет издание.

2 марта начальник Объединенного комитета начальников штабов США прибыл на американскую базу в немецком Висбадене, чтобы помочь украинским офицерам рассмотреть различные варианты наступления, отмечается в статье.

Как пишет издание, сейчас мало кто верит, что Украина быстро сможет вернуть все захваченные Россией после 24 февраля 2022 года территории. Еще менее вероятным сейчас на Западе считают возвращение украинских земель, включая Крым, которые РФ оккупировала с 2014 года.

Однако Украина может переломить этот скепсис.

"Если Украина сможет оторвать еще один значительный кусок от оккупированных Россией территорий, как сделала это в прошлом году на северо-востоке вокруг Харькова и на юге вокруг Херсона, это поколеблет убеждение, которое, в частности, выразил генерал Милли, о том, что война зашла в тупик", – пишет издание.

Напомним, ранее в ISW дали прогноз по боям за Бахмут и указали на проблемы захватчиков. По мнению аналитиков, российским силам недостает возможностей использовать тактический захват Бахмута для получения оперативных результатов. В частности, войскам РФ не хватает механизированных сил, необходимых для наступления, а тактические "штурмовые отряды", которые бросают в бой под Бахмут, вероятно, неспособны вести маневренную войну.