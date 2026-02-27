Украина и Россия договорились о локальном перемирии: о каком участке фронта идет речь

Украина и Россия достигли договоренности о локальном прекращении огня на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), расположенной во временно оккупированном Энергодаре. Благодаря этому удалось восстановить резервное электропитание 330 кВ для станции.

Об этом, ссылаясь на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Прекращение огня будет действовать в районе проведения ремонтных работ.

"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволит восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции", – говорится в заметке агентства.

По словам генерального директора, по состоянию на момент публикации вблизи станции продолжается разминирование. Это делают, чтобы ремонтные бригады имели безопасный доступ ремонтных бригад.

Ситуация вокруг ЗАЭС: последние новости

Ранее издание Reuters сообщало, что одним из ключевых барьеров в переговорах о мире между Украиной и Россией остается вопрос ЗАЭС, которая расположена на временно оккупированной территории. Российская сторона выступает против идеи передачи станции под контроль США.

По данным медиа, Москва стремится сохранить собственный контроль над станцией и предлагает Украине поставки электроэнергии по сниженным тарифам. В то же время в материале отмечается, что судьба ЗАЭС стала одним из главных спорных пунктов в переговорах.

Анонимный источник рассказал изданию, что Россия отклонила инициативу США, которая предусматривала установление американского контроля над ЗАЭС с последующим распределением произведенной электроэнергии между Украиной и РФ. Вместо этого Кремль продвигает вариант собственного контроля над станцией и экспорта электроэнергии в Украину, однако Киев считает такую модель неприемлемой.

Еще в январе стало известно, чтоукраинский президент Владимир Зеленский готов на личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным для решения вопросов оккупированных украинских территорий и Запорожской атомной станции. Указанные вопросы в последних переговорах считают "самыми проблемными".

Как сообщал OBOZ.UA, на следующей встрече в трехстороннем формате Украина – США – РФ стороны планируют обсудить механизм управления временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией. К переговорному процессу могут привлечь специалиста по энергетике, а сама тема рассматривается как одна из самых чувствительных в контексте будущих договоренностей.

