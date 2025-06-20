Большинство находилось в неволе более двух лет: Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией. Фото, видео

В пятницу, 20 июня, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Это второй обмен за текущую неделю.

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Украина смогла вернуть домой защитников, которые служили в рядах Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Домой возвращаются защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины, Харьковщины и Черниговщины.

"Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома. Воины Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, Пограничной службы. Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и в дальнейшем, пока не вернем всех. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" состоялся согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа Защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.

В Координационном штабе уточнили, что сегодня домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

Все освобожденные сегодня защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу.

Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.

Все освобожденные сегодня Оборонцы имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса.

Самому старшему освобожденному — 60 лет. Многие находились в плену еще с 2022 года.

Среди них есть те, чьи семьи обращались в Офис Омбудсмена. Наша организация занималась защитой их прав и направляла письма российской стороне.

Напомним, в четверг, 19 июня, также состоялся обмен военнопленными. На этот раз Украине удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Отмечается, что эти защитники защищали родную землю в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях. Самому старшему освобожденному – 63 года.

Каждый освобожденный защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными – уже четвертый за неделю. Среди освобожденных – бойца Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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