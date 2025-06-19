'Наши люди возвращаются домой': Зеленский сообщил о новом обмене пленными. Фото, видео

В четверг, 19 июня, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Это первый обмен за текущую неделю.

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На этот раз Украине удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену с 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти защитники защищали родную землю в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

"Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель - освободить каждого и каждую", - добавил президент.

Омбудсман Дмитрий Лубинец уточнил, что самому старшему освобожденному - 63 года.

Также домой возвращается оборонец, у которого сегодня день рождения. Защитнику исполняется 45 лет.

"Акцентирую, что на месте обмена традиционно находятся представители Офиса Омбудсмана, в частности мой Представитель в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса. Наши сотрудники общаются с вернувшимися из плена, информируют их о правах, а также контролируют соблюдение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это возвращение - результат плодотворной работы государственных органов Украины, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс происходит по поручению Президента Украины", - добавил он.

В Координационном штабе уточнили, что очередной этап большого обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" состоялся согласно договоренностям в Стамбуле. Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины освобождена из российской неволи группа Защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.

Каждый освобожденный сегодня Защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением.

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Все освобожденные сегодня защитники - представители рядового и сержантского состава.

Освобожденные из плена Защитники пройдут все необходимые медицинские обследования, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что впереди защитников ждет физическая и психологическая реабилитация, восстановление после длительного плена. Он добавил, что Украина готовит следующий этап обмена.

В ГПСУ также показали видео воинов, которые прошли через ад, но выстояли и вернулись.

Напомним, что 14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными - уже четвертый за неделю. Среди освобожденных - бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На кадрах эмоции защитников, глаза которых горят несокрушимым огнем. После возвращения все украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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