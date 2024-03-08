Украина и Турция договорились о совместных проектах в оборонной сфере: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 марта, объявил о заключении ряда важных документов между Украиной и Турцией на уровне министерств обороны. Он отметил значимость этого шага в развитии двусторонних отношений.

Такое заявление глава государства сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ее трансляцию вел Офис президента.

Президент отметил, что в ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в оборонной сфере как на правительственном, так и на уровне компаний обеих стран.

"Значительное время сегодня мы уделили двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере на правительственном уровне и на уровне компаний наших государств. Достигнуты договоренности о совместных проектах. Я очень рад этому. Я провел встречу с представителями ОПК Турции. Мы готовы двигаться максимально оперативно в реализации обсуждаемых нами проектов. Я очень доволен разговором с компаниями и с бизнесом Турции и, следовательно, и теми результатами, которые будут", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина готова быстро решать вопросы, касающиеся экономического сотрудничества, в частности в восстановлении, а также в продвижении необходимых двусторонних соглашений.

"Сегодня подписано соглашение, упрощающее нашу торговлю и устраняющее препятствие для бизнеса. На уровне министерств обороны заключен ряд важных документов. Украина и Турция вместе усиливают друг друга, и весь наш регион", – добавил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу, 8 марта, прибыл в Турцию с официальным визитом, где проведет переговоры с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудят ход войны РФ против Украины и Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных из российского плена, а также двусторонние отношения.

Во время своего официального визита в Турцию президент Владимир Зеленский посетил строительство корвета "Гетман Иван Мазепа". Это судно строится для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на верфи вблизи Стамбула.

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