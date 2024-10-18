Украина имела третий в мире ядерный потенциал: реально ли его восстановить и как быстро

Слова президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Брюсселе о том, что безопасность Украины может обеспечить либо НАТО, либо ядерное оружие, вызвали большой резонанс. В немецком издании Bild заявили, что Украина серьезно рассматривает возможность восстановления своих запасов ядерного оружия. Ну а российская пропаганда и вовсе забилась в истерике, что мы готовим мифическую "грязную бомбу".

Видео дня

О том, какое ядерное оружие имела Украина после распада СССР, почему его потеряла и может ли "восстановить", – читайте в материале OBOZ.UA.

Ядерное оружие в Украине

По состоянию на 1991 год у Украины был третий по количеству ядерный арсенал мира. В него входило:

– 176 межконтинентальных баллистических ракет в составе 43-й ракетной армии: 130 жидкотопливных SS-19 (по шесть боеголовок каждая) и 46 твердотопливных SS-24 (по десять боеголовок каждая) в шахтных пусковых установках;

– стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160: от 30 до 43;

– ядерные боезаряды стратегического оружия: от 1514 до 2156;

– тактические ядерные боезаряды: от 2800 до 4200.

Тактическое вооружение Украина могла контролировать, потому что оно не требовало специальных кодов. А вот стратегическое – нет, "кнопка" была у Москвы.

Когда и почему Украина утратила ядерный статус

Окончательно это произошло 2 июня 1996 года.

Дело в том, что после провозглашения Украиной независимости встал вопрос о дальнейшей судьбе находившегося на ее территории мощного ядерного арсенала. В Декларацию о государственном суверенитете Украины, принятую Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года и являвшуюся элементом внешнеполитической доктрины, входили фундаментальные принципы безъядерности ("не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие").

Этот вопрос был принципиальным и для США и России, однозначно желавших видеть Украину безъядерным государством, и они давили на нашу страну с целью этого добиться. Государственное руководство, главным образом из-за позиций тогдашних президента Леонида Кравчука и главы СБУ Евгения Марчука, сразу пошло путем наименьшего сопротивления и начало активно декларировать намерения об отказе от ядерного оружия и лишении Украины ядерного статуса.

Так, с 1992 года в Украину начали курсировать делегации из Вашингтона и Москвы. Американцы предлагали уничтожить весь ядерный арсенал, а россияне просили передать все ядерное оружие России.

7 мая 1992 года тогдашний президент Украины Леонид Кравчук отослал в США письмо, в котором значилось: "Украина обеспечит уничтожение всего ядерного оружия, включая стратегическое наступательное оружие, размещенное на ее территории".

Все тактические ядерные боеприпасы были оперативно перемещены на российские заводы для уничтожения еще в первой половине 1992 г., и последний эшелон прибыл в РФ в начале мая, на 25 дней раньше запланированной даты.

Массандровскими соглашениями от 3 сентября 1993 года предусматривались пути и основные принципы утилизации ядерного оружия, расположенного на территории Украины, а также порядок осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов, расположенных на территориях Украины и РФ.

16 ноября 1994 года Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Этими действиями было утверждено, что Украина является владельцем всего ядерного оружия, которое получила в наследство от СССР, и намерена полностью от него избавиться, используя в дальнейшем атомную энергию исключительно в мирных целях. В обмен на это крупнейшие ядерные государства должны были обеспечить Украине безопасность и исключение любых форм агрессии или давления.

А 5 декабря 1994 года между Украиной, Российской Федерацией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки был подписан так называемый Будапештский меморандум, в соответствии с которым вышеперечисленные участники должны уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления.

В июне 1996 года Украина полностью выполнила свои договоренности – все ядерные боеголовки были переданы для уничтожения в Россию, а засекреченные стратегические базы переведены в невоенное использование. Свои обязательства гаранты не выполнили.

Обещали – обманули

Подписантом Будапештского меморандума от Украины был президент (1994-2005 гг.) Леонид Кучма. Спустя годы он признался, что его предупреждали о последствиях. Об этом он рассказал во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в 2017 году.

"Когда подписывали этот меморандум, у меня лично была 100%-я уверенность, что вот Украина получила такой документ, с которым мы сможем жить спокойно... А еще там было написано столько, как в сказке о золотой рыбке. Но рыбка куда-то быстро исчезла", – признался Кучма.

Он вспомнил, как тогда он отправился с визитом к президенту Франции Франсуа Миттерану.

"Душевно поговорили. Он очень привлекателен был. Он сказал: "Молодой человек, вас эти подписанты обманут". Я ему: "Да вы что! Господи! Обманет президент Америки, премьер-министр Великобритании? А тем более президент РФ Ельцин, мой очень хороший друг? Никогда! Он всегда выступал за территориальную целостность", – привел фрагмент того разговора Кучма.

По словам экс-президента, "прошло 20 лет – и нас обманули, по полной", подразумевая начавшуюся в 2014 году агрессию России против Украины.

Можно ли "вернуть" ядерное оружие

17 октября немецкое издание BILD опубликовало материал, в котором утверждается будто Украина всего за несколько недель может изготовить ядерное оружие.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет отдан приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы иметь первую бомбу", – якобы рассказал журналистам издания высокопоставленный украинский чиновник.

В материале BILD также говорится, что Украина не смирится со вторым походом россиян на Киев. "В этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е годы", – пишет издание.

Также в материале утверждается, что несколько месяцев назад уже были проведены закрытые обсуждения с политиками и служащими по поводу возможности возобновления ядерного арсенала.

Министерство иностранных дел Украины уже официально опровергло информацию о планах Украины по разработке оружия массового уничтожения. Эту информацию в МИДе назвали "инсинуациями неназванных источников издания BILD".

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Украина была и остается "преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия", в то время как "Москва создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины".

О том, что Украина не строит ядерное оружие, заявил и Владимир Зеленский. Подчеркнув, что наш приоритет – вступление в НАТО.

Что касается непосредственно разработки в Украине ядерного оружия, то, по мнению экспертов, мы не имеем такой возможности.

Еще накануне начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину руководитель Центра нераспространения ядерного оружия Полина Синовец расставила точки над "і" в комментарии СМИ.

"Нам никто не разрешит этим заниматься. Невозможно создать ядерную бомбу, чтобы никто этого не заметил. Не получится так, что мы бы "по-тихому" сделали ядерную бомбу, как Северная Корея. Либо мы отгораживаемся от всего мира и делаем ядерную бомбу, во что я не верю, либо мы абсолютно ничего такого не делаем", – рассказала Синовец.

По ее словам, также в Украине никогда не было полного топливного ядерного цикла, благодаря которому можно было бы создать ядерное оружие.

"У нас отсутствует два элемента – мы не обогащаем уран и не выделяем плутоний из топлива. В одном килограмме естественного урана находится 7 грамм урана, который можно использовать для ядерного оружия. Чтобы вычленить этот материал, нужно создавать большие производства по обогащению урана. Также выделение плутония из топлива – очень сложный и затратный процесс. Плутоний нужно доставать из реактора и работать с ним в специально оборудованных лабораториях, так как он радиоактивен. Это огромный промышленный масштаб, на который нужны грандиозные деньги, и вряд ли МВФ даст на это средства Украине", – объяснила Полина Синовец.