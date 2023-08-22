Украина инициировала создание смешанных медкомиссий: в ГУР объяснили, как это поможет в освобождении пленных

В Украине планируют создать смешанные медицинские комиссии (ЗМК), которые будут способствовать возвращению украинских военных из плена. Это третий случай в мировой истории, когда была внедрена соответствующая инициатива.

Видео дня

Об этом на брифинге рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, сообщает Military Media Center. Согласно нормам Женевских конвенций, в состав комиссии будут включены три врача: один представитель от страны, что удерживает военнопленных, и два врача из нейтральных государств.

"Украина объявляет о создании смешанных медицинских комиссий. Это поможет освобождать украинских пленных и поможет врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет внедряться такая инициатива", – заявил Юсов.

Так, смешанная медицинская комиссия будет определять состояние и диагноз военнопленного, а также будет иметь возможность рекомендовать репатриацию пленника или его направление на лечение в нейтральную страну.

В то же время представитель Координационного штаба подчеркнул, что Украина раньше достаточно оперативно возвращала тяжелораненых граждан России.

"Украина является демократической страной, соблюдающей международное право, – подчеркнул он. – Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными, независимо от их национальности".

Юсов также отметил важность этого шага для освобождения пленных и выразил свою благодарность всем, кто участвовал в воплощении этой инициативы.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, анонсировал хорошие новости для находящихся в плену семей военных в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний обмен пленниками между РФ и Украиной состоялся 7 августа. Тогда домой из плена вернулись еще 22 украинских воина. Они защищали родную землю по разным направлениям.