Украина инициирует форум оборонных индустрий со странами Балтии: Умеров рассказал о переговорах с главой МИД Литвы

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом. Литовский дипломат находится с визитом в украинской столице.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны в Facebook. В частности, украинский министр выразил благодарность литовскому правительству и народу за поддержку Украины и лидерство в противоминной коалиции.

Рустем Умеров проинформировал литовского министра о ситуации на фронте. Кроме того, Умеров предложил Ландсбергису провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.

"Мы хотели бы пригласить представители правительств, предприятий военной индустрии, а также инвесторов, вклады которых будут иметь высокий уровень капитализации", – сказал министр обороны Украины.

В свою очередь, литовский дипломат сообщил, что его страна заинтересована в изучении опыта Украины в противостоянии российской агрессии и углублении кооперации в сфере современных военных технологий.

"Мы очень ценим то, что, находясь в состоянии войны, вы находите возможности делиться с нами опытом и предлагать вашу помощь. Литва продолжит тренировать ваших солдат, но мы нуждаемся в обучении наших генералов", – отметил глава литовского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Украинского завтрака в Давосе Ландсбергис заявил, что Украине для победы над страной-оккупантом РФ нужно не 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а 400. Он призвал партнеров передать Киеву все, что нужно для победы над агрессором.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен взять на себя большую роль в помощи Киеву. По его словам, другим союзникам для этого не хватает воли. Политик подчеркнул необходимость немедленно содействовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и через другое сотрудничество.

Также Науседа заявил, что страны Запада должны ускорить предоставление военной помощи Украине. Без этого невозможно сдерживать военное давление РФ.

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